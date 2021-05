قالت شرطة ولاية نيوجيرسي الأميركية، في وقت متأخر من مساء الأحد، إن شخصين قتلا وأصيب 12 آخرون على الأقل في إطلاق نار يوم السبت داخل حفل.



وذكرت شرطة ولاية نيوجيرسي في بيان صحفي أنها تحقق في حادث إطلاق نار قاتل، راح ضحيته رجل وامرأة وجُرح بنتيجته 12 آخرون في حفل سكني في مقاطعة كمبرلاند الليلة الماضية.



وأوضح البيان أن القتيلين هما رجل يبلغ من العمر 30 عاما وامرأة تبلغ 25 عاما. وقالت الشرطة إن الجرحى نقلوا إلى المستشفيات وإن أحد المصابين في حالة حرجة.وقع إطلاق النار في منزل بالقرب من بريدجتون بولاية نيوجيرسي قبل منتصف ليل السبت بقليل، وكان أكثر من 100 شخص يحضرون حفلة عيد الميلاد، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز".وأشارت الشرطة إلى عدم القبض على أي شخص حتى صباح الأحد، وما زال الدافع وراء الحادث قيد التحقيق.

