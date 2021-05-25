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مشهدٌ مروّع.. انفجار تحت أقدام المارة في الشارع (فيديو)

Lebanon 24
25-05-2021 | 08:00
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شهدت إحدى الطرق الصينية حادثاً مرعباً تسبّب فيه انفجار مفاجئ، وقع تحت أقدام المارة، وأدى إلى دفعهم إلى أعلى وسقوطهم بجانب الطريق الذي تعرض جزء منه للانهيار.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، فإنّ الحادث أدّى إلى إلقاء المارة على جانبي الطريق متأثرين بقوة الانفجار.


ويرصد مقطع فيديو نشرته الصحيفة لحظة قيام مجموعة من العمال بإجراء عملية صيانة جانب بالوعة في وسط الطريق قبل أن يحدث انفجار تحت سطحه ويؤدي إلى تحطم بعض المركبات وإلقاء عدد من المارة بعيداً.

 

This is the terrifying moment when a road exploded from underneath in China, catapulting four people in the air. pic.twitter.com/jarQFL1ae3

 

وبعد الانفجار حصل انهيار جزء من الطريق المحيط بموقع الانفجار، بينما قالت السلطات الصينية إنّ الحادث نتج عن انفجار أنبوب غاز يمرّ أسفل الطريق.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الصينية أكدت وقوع مصابين يتلقون العلاج، بينما تم فتح تحقيق للتعرف على ملابسات الحادث وأسباب وقوع الانفجار في أنبوب الغاز.

المصدر: سبوتنيك
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