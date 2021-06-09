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برجك اليوم

Lebanon 24
09-06-2021 | 05:54
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الحمل
تختلف في وجهات نظرك مع زملاء العمل فحاول أن تسوي الأمور بينكم بمحبة وكن منفتحاً على الجميع واستمع إلى النصائح
الثور
الهفوات المتكرّرة في بعض الأحيان تكلّف الكثير
الجوزاء
 ترتاح إلى وجود الحبيب إلى جانبك ووقوفه معك
السرطان
تمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسك
الأسد
 قد تتلقّى عروضاً، أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك ولن تعاكسك الظروف
العذراء
 تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي من قبلك على الرغم من الضغوط العابرة وبسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك لاقتحام الجديد والمجهول
الميزان
تبدو نشيطاً ذهنيّاً وجسديّاً، وبالتالي لن تتأخر في بت الموضوعات التي لطالما أثارت حيرتك سابقاً
العقرب
يساعدك الحظّ على إحراز النجاح والأرباح في الاستثمارات وأعمال البورصة والمجالات العقارية
القوس
تشتد وطأة الضغوط، ومن المستحسن أن تتجنّب السرعة والتهور والمجازفات كلياً لئلا تقع في المحظور
الجدي
 تتلقى معلومات ومعرفة تكتسب من خلالها خبرة في الحياة المهنية
الدلو
ابتعد عن التشبث بأفكار قديمة ولا تُقدم على صراعات أو خلافات أو جدل، وتحفّظ في الإعلان عن أعمالك
الحوت
تأخذ على أحد الأحباء إهماله وعدم تعاطفه معك
 
المصدر: السومرية
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