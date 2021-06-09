الحملتختلف في وجهات نظرك مع زملاء العمل فحاول أن تسوي الأمور بينكم بمحبة وكن منفتحاً على الجميع واستمع إلى النصائحالثورالهفوات المتكرّرة في بعض الأحيان تكلّف الكثيرالجوزاءترتاح إلى وجود الحبيب إلى جانبك ووقوفه معكالسرطانتمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسكالأسدقد تتلقّى عروضاً، أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك ولن تعاكسك الظروفالعذراءتنطلق بتحرّك نشيط وحماسي من قبلك على الرغم من الضغوط العابرة وبسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك لاقتحام الجديد والمجهولالميزانتبدو نشيطاً ذهنيّاً وجسديّاً، وبالتالي لن تتأخر في بت الموضوعات التي لطالما أثارت حيرتك سابقاًالعقربيساعدك الحظّ على إحراز النجاح والأرباح في الاستثمارات وأعمال البورصة والمجالات العقاريةالقوستشتد وطأة الضغوط، ومن المستحسن أن تتجنّب السرعة والتهور والمجازفات كلياً لئلا تقع في المحظورالجديتتلقى معلومات ومعرفة تكتسب من خلالها خبرة في الحياة المهنيةالدلوابتعد عن التشبث بأفكار قديمة ولا تُقدم على صراعات أو خلافات أو جدل، وتحفّظ في الإعلان عن أعمالكالحوتتأخذ على أحد الأحباء إهماله وعدم تعاطفه معك