تعرفوا الى الوجه الثاني للأبراج!

تعرفوا الى وجهي كل برج من الأبراج من اجل السعي الى تفعيل تأثير الوجه الايجابي وتحقيق السعادة والنجاح.برج الحمليتميز الاول بارتباطه بالحيوية والمرح والاندفاع والطموح والشجاعة. الا ان ابرز سيئاته انه سريع الانفعال حيث يفقد القدرة على الاصغاء الى ما يقوله الآخرون كما يمكن استفزازه بسهولة. وهذا ما قد يدفعه الى ارتكاب الاخطاء واضاعة الانجازات.برج الثوريتمتع مولود الثور بالقدرة على الصبر والتحمل من اجل تأمين الاستقرار في حياته. وهو مخلص ووفي ويمكنه اخذ قراراته بعقلانية. وفي المقابل هو عنيد وقاس ولا يقبل التراجع وان كان على خطأ. إلا أن هذا لا يؤثر كثيراً على محبة الآخرين له وثقتهم به.برج الجوزاءلبرج الجوزاء وجهان ايضاً فمولوده يظهر الكثير من الود تجاه الآخرين ويسعى غالباً الى تقديم المساعدة لهم. الا انه ايضاً يندفع بشكل مبالغ فيه احياناً ما يجعله يقوم بالخطوات ويأخذ القرارات الصادمة وغير الصائبة احياناً.برج السرطانيُعتبر التفكير الايجابي من افضل صفات مولود السرطان. كما انه صادق ولطيف وطيب القلب. لكن حضوره في كل مجالات الحياة الاجتماعية والمهنية يتأثر بشكل كبير جداً بضعف ثقته بنفسه. فهذا يمنعه من التألق واثبات حضوره واظهار قدراته ويؤخر نجاحه.برج الاسدالطبيعة القيادية هي ابرز الخصائص التي تتميز بها شخصية مولود برج الدلو. وهذا ما يؤدي الى تسليط الاضواء عليه في الكثير من المواقف. لكنه في المقابل قد يصبح انانياً جداً حيث يهمل الآخرين ومصالحهم ويهتم بمصلحته الخاصة فقط. وهذا يجعل التعاون معه امراً غير ممكن او صعباً على الاقل.برج العذراءكما لكل برج لدى مولود العذراء صفات حسنة واخرى سلبية. ومنها انه يهتم بأدق التفاصيل ما يجعله يؤدي الكثير من المهمات على اكمل وجه ومن دون ارتكاب الاخطاء الكبيرة. وهو محلل جيد وماهر ولهذا يبقى النجاح حليفه. لكن في المقابل يعرف مولود العذراء بقساوته وعدم قدرته على التعبير عن مشاعره وطريقته العملانية في التعامل مع الجميع. ولهذا لا يفرح الكثيرون لنجاحه.برج الميزانيتمتع مولود برج الميزان بالقدرة على التعامل مع الاشخاص المحيطين به في كل مكان بالكثير من اللطف. كما انه يتسم بحس انساني يدفعه الى تقديم المساعدة الى كل من يحتاج الى ذلك. لكن هذا المولود يصبح في بعض الاحيان صريحاً جداً في التعبير عن آرائه حتى انه قد يجرح مشاعر الآخرين. الا ان هؤلاء لا ينسون ابداً طيبته ولطفه.برج العقربمن ابرز صفات مولود العقرب حيويته وحبه للمرح وميله الى السخرية. وهذا ما يضفي اجواء ايجابية على كل مكان يذهب إليه او جلسة يشارك فيها. لكن يلاحظ ايضاً انه يمتلك موهبة التلاعب بمشاعر الآخرين ويميل الى الانتقام في حال عرضه احدهم لأذى او ضرر مباشر او غير مباشر. وهي الصفة التي تشوه صورته بنظر الكثيرين.برج القوسكما لدى كل برج ناري يمنح القوس مولوده جاذبية لا حدود لها. ولهذا تسلط عليه الاضواء في كل مناسبة يحضرها او نشاط يشارك فيه. كما انه مغامر ومتفائل وايجابي. ورغم هذا فهو قابل للانفجار في اي وقت اذ يعبر عن غضبه من امور عدة في الوقت نفسه. وهذا ما يجعل الآخرين يتوخون الحذر اثناء التعامل معه.برج الجدييحب مولود الجدي عمله كثيراً ويبذل قصارى جهده من اجل القيام به على اكمل وجه. كما انه يتمتع بإرادة قوية وبالاندفاع والتفكير العملاني بعيداً عن العواطف. وهو قادر على الوفاء بوعوده اياً يكن الثمن الذي سيدفعه مقابل ذلك. لكنه ايضاً محب للسيطرة احياناً ومستمع غير جيد. وهو ما يخفي الكثير من صفاته الايجابية.برج الدلويجب مولود برج الدلو الحفاظ على استقلاليته وخوض التحديات والمغامرات الصعبة. كما انه طموح وجريء ولا يتردد في اخذ القرارات الصعبة. لكنه ايضاً يرى الامور من ناحية واحدة ولا يحيط بالمشاكل التي يواجهها من الجوانب كافة. وهذا ما لا يساعده على ايجاد الحلول النافعة والدائمة لها. ولهذا يشير الكثيرون الى أنه لا يمكنهم الوثوق به في حال احتاجوا الى المساعدة.برج الحوتلكل برج صفاته الجيدة والسيئة ولمولود برج الحوت ايضاً. فهو حساس وعاطفي ومبدع في الكثير من المجالات وودود وشريك ممتاز. لكنه ايضاً يعيش في عالم الخيال ويتسم بالمثالية التي تدفعه الى عدم الانسجام مع الواقع والى الاعتراض على كل ما يحدث فيه. ولهذا يبدي الكثيرون انزعاجهم منه.