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منوعات
رسالة من تلميذة لأستاذها في الصف التاسع تثير جدلا واسعا.. إقرأوا ماذا كتبت له (صورة)
Lebanon 24
09-06-2021
|
02:00
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أثارت رسالة وجهتها تلميذة مصرية لأستاذها خلال امتحان اللغة الإنكليزية جدلا واسعا على "فيسبوك"، بين مؤيد ومعارض للرسالة ومنطقها.
وجاء في الرسالة: "بالله عليك نجحني والله العظيم أمي ممكن تروح فيها، عارفة والله إني مذاكرتش كويس في الإنكليزي، بس والله العظيم هخليها تدعيلك وأمي دعواتها مستجابة، والمصحف، نجحني وحياة أغلى حاجة عندك، وهخلي تيتا كمان تدعيلك، أبوس إيدك نجحني وحياة أغلى حاجة عنك وحياة النبي لتنجحني وتعتبرني بنتك هموت والله لو منجحتش".
وتم تداول الرسالة بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأثارت تعاطفا كبيرا مع طالبة الشهادة الإعدادية، بينما رأى البعض أنه يجب تحقيق العدل والمساواة بين جميع الطلاب.
المصدر:
روسيا اليوم
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