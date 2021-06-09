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"حفار قناة السويس".. من الواقع إلى قصّة مصوّرة للأطفال!

Lebanon 24
09-06-2021 | 15:00
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شكّلت قصة السفينة الشهيرة "إيفر غيفن" التي جنحت في "قناة السويس" والجهود المصرية لتعويمها، إلهاماً لشخص أميركي لكتابة قصة بالرسوم للأطفال، بطلها "حفار" قناة السويس.

وبسبب اهتمامه الكبير بقضية السفينة الجانحة في قناة السويس، قرر الأميركي راين بيترسن، المدير التنفيذي لشركة "فليكس بورت" المختصة بخدمات الشحن للشركات العالمية، نشر كتاب مصور للأطفال، حول القصةن وفقاً لما أوردته شبكة طسكاي نيوز".
 
نشر بيترسن قصة "السفينة العملاقة والحفار الصغير" المصورة للأطفال، لتثقيف الصغار حول القصة التي تكشف دروساً كبيرة.

وفي شرح الكتاب الجديد، كتب بيترسن: "تدور قصة السفينة العملاقة والحفار الصغير حول قوة التفاؤل والإيجابية في تحريك العقبات الكبيرة التي تعترض طريقك".
 
وأضاف "نطرح قصة السفينة العملاقة التي علقت في قناة السويس، ونعلم الأطفال عن الخدمات اللوجستية العالمية لشحن الحاويات، بينما نقدم لكم الحفار الصغير، الذي ألهم الملايين من خلال استجابته الحماسية والمفيدة للغاية. سيتعلم الأطفال في كل مكان عن قوة فعل الشيء الصحيح، حتى عندما يبدو أن نصف العالم يضحك عليك".

ونجحت مصر في تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" بعد 6 أيام من جنوحها في مجرى القناة بالكامل، وأدت إلى انسداد شريان الملاحة البحرية الأكثر أهمية دوليا، وكان للأزمة أثر كبير على الصعيدين المصري الداخلي والدولي.
 
انتشرت صورة الحفار المصري الصغير، خلال الأزمة، بشكل كبير، وهو يعمل لحفر الأرض تحت السفينة العملاقة، في مشهد مثير الإعجاب.
 
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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