حالة "رعب" في السعودية...شاحنة تسير عكس السير وهكذا كانت النتيجة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشر، الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي شاحنة تسير عكس الاتجاه المخصص على أحد الطرق السريعة شمالي السعودية، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من توقيفها وإلقاء القبض على السائق.



وأورد حساب سعودي موثق عبر تويتر أن الشاحنة كانت تسير على طريق الرياض- القصيم.

ويظهر الفيديو الشاحنة وهي تسير بسرعة عالية، فيما يحاول سائقو المركبات الأخرى تجنب الاصطدام بها بالخروج عن الطريق والسير ببطء، وخلفها دورية تابعة للشرطة.



ويُسمع المعلق وهو يقول إنه "لم ير هذا المشهد من قبل حتى في أفلام هوليوود"، مضيفا: "هذا أغرب شيء شاهدته بحياتي".



إثر ذلك، أعلنت شرطة منطقة الرياض في السعودية تفاصيل واقعة ضبط سائق كان يسير بشاحنة عكس الاتجاه على طريق القصيم- الرياض بعد انتشار فيديو أظهر الواقعة.



وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، لوكالة الأنباء السعودية "بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله مخالفة قائد شاحنة قواعد السلامة المرورية بالقيادة عكس اتجاه السير على طريق (القصيم - الرياض) السريع، معرضا حياة الآخرين للخطر، فقد تمكنت فرق القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة من تحييد خطره، والقبض عليه".

وأوضح أن المتهم مقيم من الجنسية النيبالية في العقد الخامس من العمر، "وتشير إجراءات الاستدلال الأولية أنه في حالة غير طبيعية"، مشيرا إلى أنه جرى إيقافه وتطبيق لائحة المخالفات المرورية واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.