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ذهبوا لتشييع جنازة طفل فوجدوا ما "لا يصدّق" في المقبرة

Lebanon 24
09-06-2021 | 21:00
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شهدت مدينة الإسماعيلية بمصر حادثة مؤلمة كادت تودي بحياة رضيع، حيث عثر عدد من الأهالي على طفل حي داخل المقبرة.

ووفقا لبوابة "أخبار اليوم"، اكتشف مشيعون لجنازة طفل تعرض للغرق فى أحد شواطئ محافظة الإسماعيلية، وجود طفل رضيع داخل المقبرة التي سيتم دفن الطفل الغريق فيها.

وظن المشيعون أن الطفل الرضيع تم إلقاؤه داخل المقابر بعد وفاته، إلا أنه بمجرد لمس شخص له تحرك الطفل وحرك قدميه معلنا أنه ما زال على قيد الحياة.

وانتشل أحد الأهالي الطفل الرضيع وتوجه به لأقرب طبيب.

ونقل موقع "الوطن" عن أحد الأهالي قوله إن "الطفل كان في حالة صعبة وكان جائعا جدا وفور إعطائه جرعة من الحليب تناولها كاملة وكان من الواضح أنه داخل القبر منذ أكثر من 3 ساعات لوجود رمال على وجهه".

وأضاف أن الطفل كان معرضا للوفاة خلال ساعات حال عدم رؤية أحد له أو سماعه لصوته، مشيراً إلى أن الجنازة التي شيعوا بها الطفل الغريق كانت مع آخر ضوء للنهار.

وتابع قائلا: "كان الطفل سيموت قبل طلوع النهار وكان ممكن يتعرض له كلب أو أي حيوان آخر ويتم نهشه لكن الله كتب له النجاة والسلامة".
المصدر: روسيا اليوم
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