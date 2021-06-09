مشهد يثير الجدل...خلطوا دماءهم بالمياه التي يُسقى منها الإبل والسبب هذا هو (فيديو)

تداول السعوديون على تويتر مقطع مصور يظهر قيام بعض الأشخاص بخلط دمائهم بالمياه التي يُسقى منها الإبل، الأمر الذي دفع مسؤول سعودي للتعليق.



وقال رئيس نادي الإبل، فهد بن حثلين: "أرجو من إخواني ملاك الإبل الحذر من مثل هذه الممارسات الخاطئة التي لا ترضي الله ولا رسوله ولا جميع المنظمات الدولية المختصة للحيوان".

"رئيس نادي الإبل" يحذر من تصرف بعض الأشخاص في فيديو متداول ظهروا فيه يخلطون دماءهم بمياه سقيا الإبل.

pic.twitter.com/5b7FZCy9gD — هاشتاق السعودية (@HashKSA) June 9, 2021

ويبدو في المقطع المتداول بين السعوديين، والذي التقط عبر تطبيق سناب شات لتبادل الصور والفيديوهات، أن بعض ملاك الإبل لجأوا إلى هذه الحيلة في محاولة لشفاء حيواناتهم من أمراض بعينها.

أرجو من إخواني ملاك الإبل الحذر من مثل هذه الممارسات الخاطئة التي لا ترضي الله ولا رسوله ولا جميع المنظمات الدولية المختصة للحيوان🇸🇦 pic.twitter.com/OSu0UjzjND — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) June 8, 2021

وظهر عدد من السعوديين وهم يجرحون أياديهم بآلات حتى تسقط الدماء منها في حوض يشرب منه الإبل.



وتفاعل العشرات مع هذا الفيديو، فيما تعالت الانتقادات الموجهة إلى من ظهروا فيه بسبب قيامهم بخلط دمائهم بمياه سقيا الإبل.



ومنذ أيام، أصدر نادي الإبل بيانا دعا فيه "لمحاربة العبث بأنواعه ومراقبة من يمتهن هذه المهنة أو يبيع أدواتها".