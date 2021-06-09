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مشهد يثير الجدل...خلطوا دماءهم بالمياه التي يُسقى منها الإبل والسبب هذا هو (فيديو)

Lebanon 24
09-06-2021 | 23:00
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تداول السعوديون على تويتر مقطع مصور يظهر قيام بعض الأشخاص بخلط دمائهم بالمياه التي يُسقى منها الإبل، الأمر الذي دفع مسؤول سعودي للتعليق.

وقال رئيس نادي الإبل، فهد بن حثلين: "أرجو من إخواني ملاك الإبل الحذر من مثل هذه الممارسات الخاطئة التي لا ترضي الله ولا رسوله ولا جميع المنظمات الدولية المختصة للحيوان".
 
 
 
ويبدو في المقطع المتداول بين السعوديين، والذي التقط عبر تطبيق سناب شات لتبادل الصور والفيديوهات، أن بعض ملاك الإبل لجأوا إلى هذه الحيلة في محاولة لشفاء حيواناتهم من أمراض بعينها.
 
 
 
وظهر عدد من السعوديين وهم يجرحون أياديهم بآلات حتى تسقط الدماء منها في حوض يشرب منه الإبل.

وتفاعل العشرات مع هذا الفيديو، فيما تعالت الانتقادات الموجهة إلى من ظهروا فيه بسبب قيامهم بخلط دمائهم بمياه سقيا الإبل.

ومنذ أيام، أصدر نادي الإبل بيانا دعا فيه "لمحاربة العبث بأنواعه ومراقبة من يمتهن هذه المهنة أو يبيع أدواتها".
المصدر: الحرة
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