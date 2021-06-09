الحمل
الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك إلى أهدافك
الثور
ابتعادك عن الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه
الجوزاء
تتحسن معنوياتك اليوم بعد مرحلة مليئة بالصعوبات والتحديات والقرارات الحاسمة التي وجب عليك اتخاذها بغية المواجهة
السرطان
تبذل جهوداً مضاعفة لإيجاد التفاهم
الأسد
التفرّد بالرأي مسألة خطرة
العذراء
قد تواجه بعض الأنانية غير المبررة من الشريك
الميزان
إنزع قناع الحسد والغيرة، ولا تتلاعب على الحبلين، لكل شيء نهاية، وحيلك لن تنطلي على أحد بعد اليوم
العقرب
تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، وتشعر بأنّك تتحكم في الوضع العاطفي، فتتقدّم بخطى ثابتة أكثر من السابق
القوس
يسليك أحد الزملاء هذا اليوم ويوسع دائرة معارفك
الجدي
تتلقى معلومات ومعرفة تكتسب من خلالها خبرة في الحياة المهنية
الدلو
تحقّق انتصارت مهمّة
الحوت
تتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات