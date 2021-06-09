الحملالحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك إلى أهدافكالثورابتعادك عن الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديهالجوزاءتتحسن معنوياتك اليوم بعد مرحلة مليئة بالصعوبات والتحديات والقرارات الحاسمة التي وجب عليك اتخاذها بغية المواجهةالسرطانتبذل جهوداً مضاعفة لإيجاد التفاهمالأسدالتفرّد بالرأي مسألة خطرةالعذراءقد تواجه بعض الأنانية غير المبررة من الشريكالميزانإنزع قناع الحسد والغيرة، ولا تتلاعب على الحبلين، لكل شيء نهاية، وحيلك لن تنطلي على أحد بعد اليومالعقربتسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، وتشعر بأنّك تتحكم في الوضع العاطفي، فتتقدّم بخطى ثابتة أكثر من السابقالقوسيسليك أحد الزملاء هذا اليوم ويوسع دائرة معارفكالجديتتلقى معلومات ومعرفة تكتسب من خلالها خبرة في الحياة المهنيةالدلوتحقّق انتصارت مهمّةالحوتتتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات