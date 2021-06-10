أبراج تؤذي من تحب عن غير قصد.. كيف؟

أحيانا تُعاني العلاقات من عدم التوازن أو القوة. ولا يمكن قياس حبنا لشخص ما بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن استبداله بأي شيء آخر في العالم. إنه شعور حيث تقدم كل ما لديك ولا تتوقع شيئاً في المقابل. ومع ذلك، يمكننا جميعاً حتى عن غير قصد أن نؤذي من نحب. وبمساعدة علم الفلك والأبراج، يمكنك فهم الكثير عن صفات شخصيتك، وبالتالي المحافظة على علاقة مثالية سواء كانت مع الحبيب أو الزوج أو العائلة أو الاصدقاء.

كيف يمكن أن تُلحق الأذى بشكل غير متعمد بمن تحب وفقاً لبرجك؟

برج الحمل

يحب الحمل إستلام زمام الأمور ويريد أن يكون القائد دائماً. لكننا أحياناً نملك وجهة نظر مختلفة كلياً فنقوم بكل براءة بإبلاغ الحمل بأنّ قراره خاطئ وعليه ألا يستلم زمام الأمور ونقوم أيضاً بتقديم إقتراحات حول وجهة نظرنا حول المقاربة المثالية. التصريح هذا سيجعله في حالة غير مسبوقة من الغضب وسيشعر بأننا قمنا بإنتقاص قيمته كما سيكرهنا لفترة من الزمن.

برج الثور

مخلص وصبور ولكنه عنيد جداً. ففي حال حاولنا فرض بعض الأمور عليه فلن يرفض فقط القيام بها بل سيشعر بالإهانة. أحياناً نميل الى مفاجأة الثور بخطط ما أو مفاجأة ما لأننا نحبه ونريد إسعاده، لكن هذا يجعله ينزعج. فهو يكره العشوائية والعفوية وكل شيء يجب أن يسير وفق نظام معين.

برج الجوزاء

من الأبراج الذكية جداً لكنها سطحية أيضاً. خلال جلساتنا مع الجوزاء قد نجد أنفسنا غير مهتمين كثيراً بما يقوله، أو قد نكون قد حصلنا على كفايتنا من الأحاديث لكونه من الأبراج التي لا تصمت. قد نتجاهله أو نسرح في خيالنا لمكان ما أو نشغل أنفسنا بشيء آخر حينها سيعتبر الأمر إهانة شخصية.

برج السرطان

مخلص ويمكن الإعتماد عليه لكنه في الوقت عينه حساس جداً. أي ملاحظة لا تندرج ضمن لائحة السرطان الخاصة باللطافة واللباقة، والتي لا تعرفها، ستصنف على أنها إهانة شخصية وإنتقاص من قيمته. المشكلة مع السرطان أنه يعتبر هذه الملاحظات إهانة متعمدة وبالتالي لن يسامحنا قبل مدة طويلة جداً.

برج الأسد

الأسد مغرور ويعيش للحصول على إعجاب الآخرين. أحياناً قد نشعر بالملل ونحن نستمع الى قصص بطولات الأسد أو أحاديته عن روعته فنقوم بملاحظة لاذعة أو ساخرة. أحياناً قد نشارك الأسد بقصة عن نجاحنا والتي يصادف أن تكون أفضل مما حققه حينها سيعتبر بأننا نحاول وبشكل متعمد جرح غروره وجعله يشعر بأنه عديم القيمة.

برج العذراء

البرج التحليلي الذي يعتمد دائماً على المنطق لا يريد منا تحت أي ظرف من الظروف عدم موافقته الرأي أو التشكيك بصحة منطقه. وجهة نظرنا المختلفة للأمور تزعجه وفي حال قمنا وبشكل غير متعمد بإفساد مناسبة ما خطط لها العذراء فسيكرهنا لفترة طويلة.

برج الميزان

الميزان يريد منا الإعتراف بقيمته ووجوده. حين نسرق منه الأضواء سينزعج وفي حال قمنا ولأسباب طارئة بتجاهله أو بإلغاء موعد معه في اللحظة الاخيرة فسيأخذ الأمر على أنه إهانة شخصية.

برج العقرب

هناك ملايين الامور التي تجعل العقرب ينزعج من تصرفاتنا. محاولة الحديث عن إنجاز خاص بنا، أو مخالفتهم الرأي ستزعجهم. حتى سعينا لمحاولة التخفيف عنهم عندما يشعرون بالحزن أو الغضب ستجعلهم ينفرون منا لأنهم يعيشون الغرق في سوداويتهم. سيشكك بنا بشكل دائم وحين نواجهه بذلك سيقوم بإتهامنا بسوء النية.

برج القوس

خلافاً للعقرب القوس لا ينزعج من أي شيء بشكل عام كما أنه لا يمكن إثارة غضبه بسهولة. لكن بما أنه من الأبراج التي تعشق إستقلاليتها فإنّ أي إقتراح بسيط حول كيفية إنجاز الأمور أو تقديم النصيحة حول مشكلة ما في حياته ستثير سخطه.

برج الجدي

الجدي مستقل ويفضل إنجاز الأمور بأسلوبه الخاص. لذلك إقتراحاتنا ووجهة نظرنا يجب ألا نكشفها إطلاقاً أمامه وبطبيعة الحال الإنتقادات يجب أن يتم شطبها كلياً في حال أردنا ألا نجرح مشاعر الجدي.

برج الدلو

الدلو من الأبراج العنيدة التي تتمسك برأيها حتى النهاية. كما أنه من الأبراج الحساسة، لذلك ملاحظاتنا حول الشكل أو حسهم في الموضة سيجعلهم يختبرون ألماً غير مسبوق. في حال قمنا وبشكل غير متعمد بإستبعاد الدلو عن نشاط ما فسيدخل في مرحلة الصمت التي يختبر خلالها جميع أنواع مشاعر الحزن.

برج الحوت

كل شيء يجرح مشاعر الحوت. التعامل معه أشبه بالسير في حقل ألغام ويجب التفكير بكل كلمة وإعادة النظر بكل تصرف عشرات المرات قبل تطبيقه. يأخذ جميع الأمور على أنها إهانة شخصية وحين يشعر بأننا قمنا بجرح مشاعره سيفقد ثقته بنا.