جريمة مروعة.. ضابط يعترف بخطف واغتصاب امرأة

اعترف ضابط في شرطة العاصمة البريطانية لندن بأنه اختطف واغتصب المواطنة سارة إيفيرارد التي أثار مقتلها في وقت سابق من العام الجاري موجة غضب في المملكة المتحدة.واعترف الضابط واين كوزينز (48 عاما)، خلال مثوله الثلاثاء عبر الاتصال المرئي أمام محكمة أولد بيلي في لندن، بأنه ارتكب جريمة اختطاف واغتصاب مديرة التسويق البالغة من العمر 33 عاما التي اختفت في ليلة الثالث من مارس أثناء عودتها إلى منزلها في جنوب العاصمة وعثر على جثتها بعد أسبوع في غابة بمقاطعة كنت.وأقر الضابط الذي انضم إلى الشرطة عام 2018 بأنه يتحمل المسؤولية عن وفاة إيفيرارد، لكن دون الاعتراف بأنه قتلها عمدا.وأعلنت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي أن وفاة إيفيرارد جاءت نتيجة خنق.وأحدثت جريمة مقتل إيفيرارد صدى واسعا داخل المملكة المتحدة واستدعت موجة مظاهرات احتجاجا على العنف ضد المرأة.