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قتل حفيده الرضيع... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-06-2021 | 13:55
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هزت جريمة بشعة، العاصمة العراقية، بعد أن كشفت السلطات تفاصيلها المروعة. فقد أقدم أحد الأشخاص على دس المخدرات في حليب حفيده الرضيع.

في التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية الخميس، القبض على متهم قام بإعطاء حفيده الرضيع مواد مخدرة مع الكحول، ما تسبب بقتله في المحمودية.


وقد تمكنت سلطات مكافحة الجريمة في بغداد من كشف جريمة القتل البشعة بحق طفل ريبلغ من العمر 9 أشهر على يد جده (والد أمه)، وذلك بواسطة مواد مخدرة مخلوطة بالكحول والحليب.

كما أعلنت إلقاء القبض على الجد الجاني الذي اعترف بفعلته وبالجريمة.

وكان الحادث سجل سابقا، بحسب ما أظهرت أوراق التحقيق في القضية التي أحيلت إلى مكتب مكافحة الجرائم، على أنه وفاة طبيعية، إلا أن الجد اعترف لاحقا خلال التحقيقات، بوضع أعشاب مخدرة مع الكحول في حليب الطفل، أثناء نوم أمه.

وزعم الجد القاتل بأنه قام بفعلته دون وعي كونه مدمنا على شرب الكحول والمواد المخدرة.

من جهته، قرر القاضي توقيف المتهم وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات، على ذمة القضية، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.


 
المصدر: العربية
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