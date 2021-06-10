منوعات

صور جديدة.. الحفرة الغامضة تتسع و"تصطاد منزلا مجاورا"

Lebanon 24
10-06-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-831929-637589503489619122.jpg
Doc-P-831929-637589503489619122.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أيام من ظهورها، تفاقمت خطورة حفرة تشكلت فجأة وسط مزرعة في المكسيك، لتصبح مساحتها أكبر من ملعب كرة قدم، فيما يرجح خبراء أن تستمر بالاتساع.


ويبلغ عرض الفجوة الأرضية الآن أكثر من 125 مترا، وبدأت بالفعل في ابتلاع منزل قريب.

وأرسلت الحكومة المكسيكية جنودا لإبقاء الناس على بُعد 600 متر من حافة الحفرة، التي يبلغ عمقها 15 مترا.
وكانت الحفرة قد ظهرت في أواخر أيار الماضي، بمزرعة في ولاية بويبلا وسط المكسيك، في ظاهرة غريبة وغامضة أثارت قلق السلطات.

وقالت ماغدالينا خالاميغوا إكسوبيلاكلي صاحبة المنزل الواقع على حافة الحفرة الذي بدأ ينزلق ببطء داخل الانهيار الأرضي: "هذا وقت صعب جدا بالنسبة لنا. هذا يؤلمنا، لأن هذا هو كل ما نملك. أحيانا نشعر بالمرض من هذا الحزن الشديد".
ويعتقد بعض السكان أن هذا الانهيار الأرضي نتيجة استخراج المياه الجوفية بشكل غير محسوب من قبل مصانع في المنطقة، وأبرزها مصنع لتعبئة المياه.

لكن قاع الحفرة مليء بالمياه التي يبدو أن لها تيارات قوية، مما يدحض هذا الاعتقاد، فيما قال مكتب الدفاع المدني الوطني إن الخبراء يعتقدون أن سبب ذلك هو شيء مثل نهر تحت الأرض.
قال المكتب: "من المحتمل جدا أن يكون المصدر مرتبطا بوجود تدفقات للمياه الجوفية".

وحذر المكتب، استنادا إلى خطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية، الناس من الاقتراب من الموقع في بلدة زاكاتيبيك بولاية بويبلا، شرقي مكسيكو سيتي.

وقال المكتب الأربعاء: "هذا ليس معلما سياحيا، أو مكانا تزوره مع عائلتك".

ونصبت السلطات حواجز معدنية وشريط للشرطة لتطويق المنطقة بهدف إبعاد المتفرجين، وقيدت تحليق الطائرات من دون طيار فوقها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:16 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:52 | 2021-06-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2021-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:32 | 2021-06-10
11:00 | 2021-06-10
08:17 | 2021-06-10
08:00 | 2021-06-10
06:55 | 2021-06-10
05:00 | 2021-06-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website