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شحنة بطيخ في المريخ؟ (صورة)

Lebanon 24
10-06-2021 | 14:32
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أثار خبر نشرته صحيفة أميركية عن العثور على شحنة من ثمار بطيخ في الفضاء حالة من الجدل على الإنترنت، خاصة أن الخبر تم حذفه في وقت لاحق، وكشفت الصحيفة سبب نشر محتواه.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الخبر، الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في وقت سابق عن العثور على البطيخ في المريخ، غير حقيقي، مشيرة إلى أنه تم حذفه لاحقاً.
 
 
وتسبب هذا الخبر في إثارة جدل واسع على الإنترنت، إثر الحديث عن ثمار البطيخ، التي وصفها البعض بجملة متداولة هي "فاكهة الكائنات الفضائية".

وقالت الصحيفة: "يبدو أن هذا المحتوى الزائف عن ثمار البطيخ في الفضاء تم نشره للعامة بسبب وجود خطأ تقني".
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