الحملتبدأ اليوم العمل بأجواء جديدة وتحاول أن تنسجم معها لكي تتوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة من المشاريع التي نفذتهاالثورتستعيد هذا اليوم أوراقاً ضائعةالجوزاءتصل إلى مرحلة تجد نفسك وحيداً وغير مرغوب بكالسرطانأفكارك مشوّشة خلال هذه اليوم ولا تعرف كيف تتخذ القرارات المناسبةالأسديبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتكالعذراءيوفر لك هذا اليوم أجواء أكثر استقراراًالميزانما تعانيه هذا اليوم هو مجرّد تراكمات قديمة لن تقدّم أو تؤخّرالعقربلا تورّط نفسك في مآزق وتجنّب الصراعات ولا تقدم على عملية شراء من دون موافقة الشريك في العملالقوستشعر اليوم ببعض الارتياحالجديتلتقط أنفاسك بعض الشيء وتدرك أولوياتك وتوليها الأهمية المطلوبة، ويحمل إليك عملاً أو عرضاً مغرياًالدلوتنفتح أمامك مجالات واسعة ومهمة وفرص ممتازة وإشراق وانفتاحالحوتتواجه نزاعاً مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني