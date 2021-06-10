الحمل
تبدأ اليوم العمل بأجواء جديدة وتحاول أن تنسجم معها لكي تتوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة من المشاريع التي نفذتها
الثور
تستعيد هذا اليوم أوراقاً ضائعة
الجوزاء
تصل إلى مرحلة تجد نفسك وحيداً وغير مرغوب بك
السرطان
أفكارك مشوّشة خلال هذه اليوم ولا تعرف كيف تتخذ القرارات المناسبة
الأسد
يبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتك
العذراء
يوفر لك هذا اليوم أجواء أكثر استقراراً
الميزان
ما تعانيه هذا اليوم هو مجرّد تراكمات قديمة لن تقدّم أو تؤخّر
العقرب
لا تورّط نفسك في مآزق وتجنّب الصراعات ولا تقدم على عملية شراء من دون موافقة الشريك في العمل
القوس
تشعر اليوم ببعض الارتياح
الجدي
تلتقط أنفاسك بعض الشيء وتدرك أولوياتك وتوليها الأهمية المطلوبة، ويحمل إليك عملاً أو عرضاً مغرياً
الدلو
تنفتح أمامك مجالات واسعة ومهمة وفرص ممتازة وإشراق وانفتاح
الحوت
تواجه نزاعاً مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني