مصير مواليد هذه الأبراج في خطر.. هل أنت من بينها؟

قد يكون مصير مواليد بعض الابراج في خطر لأنهم مندفعون او عاطفيون او انفعاليون ولا يفكرون قبل التصرف. ولهذا من الممكن ان يأخذوا القرارات الخاطئة وان يقدموا على بعض الخطوات التي تؤثر سلباً على مصيرهم. من هذا المنطلق من الممكن ان يرتكبوا بعض الاخطاء التي يمكن ان تنعكس على حياتهم ككل. ولهذا يمكن ان يكون مصير مواليد 3 ابراج في خطر لأنهم لا يفكرون قبل التصرف.

الحمل

يعتبر الحمل من مواليد الابراج الذين يمكن ان يأخذوا القرارات الخاطئة لأنهم متسرعون في بعض الاحيان. فهو يتمتع بالكثير من الطاقة والابداع ويرغب في وضع افكاره موضع التنفيذ بشكل سريع ومن دون انتظار. ولهذا من الممكن ان يقوم بالخطوات غير المدروسة بشكل جيد. كما يمكن ان تغلب الانفعالات المنطق بالنسبة اليه في الكثير من المواقف. وليس من النادر ان يفقد هدوءه وان يندم على بعض ما فعله او ما قاله في وقت لاحق. وهو ما يحدث غالباً في العديد من الظروف وخصوصاً الصعبة.

العقرب

يعتبر مولود العقرب من الاكثر شجاعة وقدرة على العطاء. كما انه مجتهد ولهذا يسابق الوقت بشكل دائم ويسعى الى اتمام المهمات قبل الاوان. وفي هذه الحالة من المكن الا يفعل هذا بالشكل المطلوب. وقد يرتكب بعض الاخطاء من دون انتباه. كما انه قد يحتكم الى مشاعره في الحكم على الامور والاشخاص. بل انه قد يتعرض بالانتقاد الجارح للأشخاص الآخرين وهو ما قد يؤثر على علاقته بهم وعلى مستوى النجاح الذي يمكن ان يحققه من خلال التعاون معهم. ويميل مولود هذا البرج الى كثرة التفكير والى تحويل المشاكل الصغرى الى مآس. ولهذا يشعر في الكثير من الاحيان بالقلق والتوتر. وهذا ما يمكن ان يدفعه الى القيام بالخطوات غير المحسوبة والى ارتكاب الاخطاء.

الدلو

لا يهتم مولود الدلو كثيراً بما يشعر به الآخرون. ولهذا من الممكن ان يتصرف تجاههم بطريقة خاطئة خصوصاً انه يتصف بتقلب المزاج. ولهذا من الممكن ان ينتقل من مرحلة الهدوء الى مرحلة الغضب بسرعة ومن دون مقدمات. ومن الممكن ان يعرض بعض الاشخاص المحيطين به للأذى وخصوصاً على المستوى المعنوي. كما انه لا يستمع الى نصائح هؤلاء ولا يأخذها في الاعتبار. كذلك فإنه لا يتقبل النقد وان كان يصب في مصلحته. ولهذا قد يسير في الطريق الخاطئ وقد يقوم بالعديد من الخطوات غير الصائبة. وهو ايضاً لا يتراجع عنها ولا يشعر بالأسف ولهذا من الممكن ان يكررها في مرات لاحقة. ومن اجل التخلص من التسرع والاندفاع العاطفي والانفعالية من الممكن ان يقوم مواليد الابراج ببعض الخطوات منها الانتباه الى التصرفات بشكل واع، التحكم بالرغبات والانفعالات والتصرفات، التفكير في الخطوات قبل القيام بها، المناقشة من اجل معرفة سبب كل مشكلة وتعزيز الثقة بالذات.