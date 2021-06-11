اقتحم شقة مسنة تبلغ 90 عاما.. ورغم إصابتها بـ"ألزهايمر" اعتدى عليها جنسيا وفرّ!

في جريمة بشعة هزت مصر، اعتدى رجل يبلغ من العمر 50 عاما، جنسيا على امرأة مسنة تبلغ من العمر 90 عاما، مستغلا إصابتها بمرض "ألزهايمر".



ووفقا لوسائل إعلام محلية، حدثت الجريمة داخل قرية ريفية تسمى الونايسة بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم.

وذكر الموقع أن "الرجل اقتحم منزل السيدة المسنة وقام بالاعتداء عليها جنسيا مما تسبب لها في أضرار جسدية وحالة من الخوف والهلع".

وتلقت أجهزة الأمن بالمحافظة إخطارا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة لمكان الحادث، للقبض على الجاني الذي فر هاربا قبل وصول الشرطة وقبل الفتك به من أهالي القرية.



وأفادت الشرطة بأنه تم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال التحقيقات.



كما قررت النيابة تحويل السيدة على الطب الشرعي والبحث عن المتهم والقبض عليه لتقديمه للمحاكمة.