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حادثة مأسوية.. مصرع عروسيْن في يوم زفافهما!

Lebanon 24
11-06-2021 | 15:00
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في حادثة مأسوية، لقي عروسان مصريان مصرعهما يوم زفافهما، مساء أمس؛ إثر انقلاب سيارة الزفاف في مياه مصرف مائي بإحدى المحافظات في دلتا مصر.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع" المحلية، فإنّ الأجهزة الأمنية في مصر، تلقت بلاغاً يفيد بانقلاب سيارة في "ترعة "مياه المشروع أمام "عزبة صيام"، التابعة لقرية "طحلة بردين" في دائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي مصر.

وتوجهت قوى الأمن إلى موقع الحادث، ليتبين مصرع العروسين وشقيقة العروس.
المصدر: الإمارات اليوم
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