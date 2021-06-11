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منوعات
بعد يوم واحد من خروجه من السجن.. حاول السطو على مصرف وهذا ما جرى!
Lebanon 24
11-06-2021
|
16:17
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أقدم رجل من سكان مدينة نيويورك الأميركية على سرقة مصرف، وذلك عقب يوم واحد من إطلاق سراحه، بعد أن كان موقوفا على ذمة قضية سطو أخرى.
وقالت مصادر في الشرطة لشبكة "فوكس نيوز" إن رجلا يدعى تشي نغو (52 عاما) تم توقيفه بتهمة السطو على أحد فروع مصرف، بنك "تشيس" بعد يوم واحد من إطلاق سراحه المشروط، على ذمة قضية سطو أخرى.
وأوضحت المصادر أن نغو، كان قد سطا يوم الثلاثاء على أحد فروع المصرف عند الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.
وتمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه به بعد فترة وجيزة من واقعة السرقة، حيث وجهت له تهم السطو من الدرجة الثالثة وحيازة أسلحة ممنوعة وأدوات لتنفيذ سرقة.
ووافق القاضي، هيرب موسيس، من مكتب المدعي العام في منطقة مانهاتن يوم الأربعاء على طلب المدعي العام بالإفراج على نغو، ووضعه تحت المراقبة.
ولكن بحلول ظهر يوم الخميس، حاول نغو سرقة فرع آخر للبنك في الجادة الخامسة قرب شارع "وست 44"، زاعما أنه سرق 100 دولار فقط.
المصدر: روسيا اليوم
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