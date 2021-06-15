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في السعودية...سكبت الشاي على زوجها وهكذا كانت ردة فعله

Lebanon 24
15-06-2021 | 12:28
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رفع مواطن سعودي دعوى قضائية ضد زوجته لمطالبتها بتعويض ومعاقبتها، بعدما قامت بسكب كوب شاي ساخن على يديه، ما تسبب له بحروق.

وحسب صحيفة "الوطن" السعودية، جاء ذلك بعد نقاش حاد بين الزوجين، وما نتج عنه من ردة فعل، حيث سكبت عليه شايًا ساخنًا نتيجة مشاجرة وقعت بينهما، مما جعله يدفعها بقوة.

ووكل الزوج محاميًّا لرفع قضية على زوجته، طالبًا تعويضًا ومعاقبتها.

وعلى الجانب الآخر، أشارت الصحيفة إلى أن الزوجة ادعت بأنها قامت بذلك دفاعًا عن نفسها، حيث كانت تحاول صد الزوج الذي انهال عليها بدفعها بقوة، ولم يكن منها إلا أن وجدت أمامها كوب الشاي، وقامت بسكبه على يده كعقاب لما فعل بها.
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