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امرأة تستيقظ على مفاجأة مرعبة.. هذا ما وجدته فوق سريرها! (صورة)

Lebanon 24
05-07-2021 | 18:00
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كانت كريستين فرانك على موعد مع لحظة مرعبة عندما فوجئت بقط بري مفترس يحدق بها مباشرة فوق السرير، في مدينة بروكهافن في ولاية جورجيا الأميركية.

وقالت كريستين إنها كانت مستلقية على السرير حين سمعت صوت طقطقة بجانبها فوق السرير، لتتفاجأ بقط بري كبير ومخيف، فصرخت وهربت بينما اتخذ القط جانبا في ركن بالغرفة، وفقا لشبكة "سي.إن.إن"

بعد ذلك فتح زوج كريستين بابا متصلا بالفناء لعل القط يخرج منه لكنه بقي مكانه ولم يتحرك، فظل الرجل يلتقط صورًا له، قبل أن يختفي القط لاحقا في حديقة غولف مجاورة.

وقال الملازم واين هوبارد، من إدارة المواد الطبيعية في جورجيا، إن القط من المحتمل أن يكون حيوانا أليفا لشخص ما ولكن من غير القانوني اقتناؤه في جورجيا.

ووضعت الإدارة مصيدة للقط، وبمجرد الإمساك بالقط، يخطط صندوق الدفاع القانوني للحيوانات لوضعه في محمية للحيوانات.

وقالت كريتسين "كان من الممكن أن يكون هذا مختلفا بشكل رهيب وأنا محظوظة لأنه لم يعد لدي أطفال صغار، هذا حيوان بري ولا ينبغي أن يكون أليفا".

 
المصدر: سبوتنيك
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