إليكم ترتيب الأبراج من الأسهل إلى الأصعب في الوقوع بالحب

من أجمل التجارب التي تقدمها الحياة هي الوقوع في الحب، وتشعر بأنَّ الحياة كاملة عندما تجد أخيراً التجربة التي كنت تبحث عنها دائماً. يتمتع كل برج من الأبراج بشخصية فريدة، وبالتالي، فلكل برج طريقته الخاصة في المعاملة بالمثل والوقوع في الحب. يقع البعض في الحب بسهولة لكن البعض الآخر يأخذ وقته في الثقة بالآخرين.

إليكم ترتيب الابراج في الوقوع بالحب من الاسهل الى الأصعب:

برج الحوت

يقع الحوت في الحب حتى قبل أن يلتقي بالشخص الذي من المفترض ان يقع في حبه. هو يحب الحب وفي حالة دائمة من العشق لمختلف جوانب الغرام نفسه. حين يقع الحوت في الحب فهو يكرس نفسه ووقته وعاطفته من أجل إنجاح العلاقة. الأمر يحدث بسرعة فائقة وبقوة بالغة ولكن الحوت يعرف التعامل مع هذا الكم الهائل من المشاعر لانه أصلاً يملك فائضاً من المشاعر.

برج الأسد

يقع الأسد في الحب بلمح البصر، خصوصاً مع الأشخاص الذين يعرفون مفاتيح شخصيته. أي شخص يرضي غروره ويجعله يشعر بأن الملك سيقع الأسد في حبه. عشقه شرس وقوي ومتملك في بعض الاحيان. الغيرة تحكم علاقات الحب ولذلك العشق السريع هذا يكون أكبر من قدرة الطرق الاخرى على التعامل معه.

برج الميزان

الميزان المتأثر وبشكل دائم بكوكب الزهرة كوكب الحب يقع في الحب بسهولة. نقطة ضعفه هي الوسامة والإبتسامات الجذابة وأي شخص يملك لساناً معسولاً. البعض قد يعتبر حب الميزان سطحياً خصوصاً وأنَّ البرج هذا غير منطقي أو عقلاني حين يقع في الحب، فهو يختار الجمال على حساب الشخصية في كل مرة.

برج السرطان

يقع السرطان في الحب بسهولة ولكنه لا يظهر ذلك. فهو يحمي نفسه ويترك المشاعر سرية، هذا بطبيعة الحال لا يعني انه لا يحترق من الداخل، لأنه كذلك. السرطان يخاف من التعرض للأذى مجدداً ويخاف من السماح لنفسه بالانجرار خلف المجهول، لذلك فهو يتردد ولكن حين يثق في الآخر فهو يظهر كل المشاعر دفعة واحدة.

برج الحمل

يملك الحمل شخصية مهيمنة وعادة يحدد الشروط قبل السماح لنفسه بالوقوع في الحب.. وهذه الشروط يحددها لنفسه وليس لشخص آخر. في المقابل البرج هذا لا يمكنه الوقوع في حب شخصيات ضعيفة بل يريد من يجعله يشعر بأنَّ عالمه كله انقلب رأساً على عقب وحين يعثر عليه فهو يقع في الحب بقوة.

برج الجدي

الأمر قد يتطلب بعض الوقت مع الجدي ولكنه حين يحدث فهو عشق متين وقوي وصادق. الامر بطبيعة الحال لن يحصل بين ليلة وضحاها لأن الجدي منطقي ويحكم العقل قبل القلب، ولكنه يملك المشاعر.. صحيح انها منظمة وتحت السيطرة ولكنها موجودة وغالباً ما تؤسس لحياة مستقرة وهادئة.

برج العقرب

العقرب برج حسّي للغاية ولكن الرغبة هي التي تهيمن وليس الحب. العقرب في الحب يسعى لأن يكون المهمين وترك نفسه يقع في الحب يعني انه مكشوف وقابل للعطب وهذا ما لا يريده. الامر يتم ببطء ولكن لا يتطلب الكثير من الوقت ومع العقرب الأمور قد تستمر أو تنتهي بسرعة وذلك لأنه من الابراج التي تشكك في كل شيء.

برج الجوزاء

الجوزاء يطور جميع انواع المشاعر وبسرعة بالغة ولكنها ليست الحب بأي شكل من الاشكال. هي مجرد إفتتان بهذا الشخص أو ذاك، وقد يختبر البرج هذا المشاعر لعدة أشخاص في الوقت عينه. حتى بعد أن يتم تدليل الجوزاء ومنحه ما يريده فهو لا يقع في الحب فعلاً، وحين يقع فالأمر يكون سريعاً ولا يدوم لفترة طويلة على الإطلاق.

برج القوس

القوس يقع في الحب بقوة وبسرعة ولكن الأمر بالنسبة اليه لعبة. هو يملك جانبه الحساس والعاطفي ولكن حبه واخلاصه هو لحريته ولنفسه دائماً. حتى لو سمح لنفسه بالإنجرار خلف مشاعره لفترة فهو ما ينفك يعود الى رشده ويوجه مشاعره حيث تنتمي.. لنفسه.

برج الدلو

الحب وفق قاموس الدلو يجب ان يتطور بشكل بطيء ويأخذ وقته كاملاً. الصداقة تأتي أولاً ثم يحين وقت الحب، ما يعني ان العلاقة يحب ان تمر بمرحلة تلو الاخرى. رغم ان الدلو عادة ما يشعر بزوبعة من المشاعر ولكنها تكون محصورة بمدة زمنية محددة، فهناك الكثير من التحليل والتمهل. وحتى حين يقع الدلو في الحب فالأمر لا يكون قوياً ولا يدوم لفترة طويلة.

برج الثور

الثور يفكر بعقله لا قلبه لذلك فإنه يأخذ وقته كاملاً قبل الوقوع في الحب. هو برج يبحث عن الأمان والاستقرار فذلك أكثر عملية بالنسبة اليه من الرومانسية المتقلبة. المشاعر لا تأتي للثور دفعة واحدة ولا تقلب عالمه رأساً على عقب وليست بالتأكيد كالإعصار بل اشبه برذاذ مطر خفيف يتعامل معه قطرة ماء تلو الاخرى.

برج العذراء

العذراء قد يختبر مشاعر الحب بقوة وسرعة ولكنه سرعان ما يقمعها. أصلاً وقوعه في الحب بسرعة ليس وارداً لانه يملك معايير مرتفعة جداً للآخرين وهو غالباً ما يركز كثيراً على العيوب لدرجة انه لا يمكنه ان يرى الإيجابيات لا في نفسه ولا في الآخرين. ولو صودف انه وقع في الحب وهذا يتطلب وقتاً طويلاً جداً فان مرحلة الانتقاد وإبراز العيوب قادمة لا محالة.