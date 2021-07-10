فيديو لـ"قلعة كورونا".. إنجاز مذهل يحطم الأرقام القياسية

حطم مجسم "قلعة كورونا"، المصنوع من الرمال، والذي عمل عليه أمهر نحاتي العالم، رقمًا قياسيًّا، وأذهل سكان الدنمارك.

وتم بناء قلعة رملية "مذهلة" في شمال الدانمارك بارتفاع وقدره 21.16 مترا.

At a height of 21.2 metres, the world's new tallest sandcastle used around 4.8 tons of sand, 10% clay and an extra layer of glue.



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وكان الرقم القياسي مسجلًا باسم ألمانيا بقلعة رملية ارتفاعها 17.66 مترا، وكان ذلك في عام 2019.

وقام ببناء القلعة أحد الفنانين الدانماركيين بمساعدة 30 من أشهر نحاتي العالم، وتم بناء القلعة في مدينة بلوخوس في شمال الدانمارك، واستخدم النحاتون فيها قرابة 5 آلاف طنا من الرمال، وتأتي القلعة الرملية على شكل هرم.



قلعة كورونا



ويقول الفنان الذي أدار عملية البناء أن هذه القلعة ترمز إلى فيروس كورونا، الذي تمكنّ من العالم أجمع، حيث يعلو القلعة رمز لفيروس كورونا وهو يرتدي تاجًا.

وقال الفنان بأن الفيروس أصبح يتحكم بكل تفصيل حياتنا، يتحكم في أين نذهب، ويجبرنا على البقاء بعيدًا عن عوائلنا وأحبابنا، يجبرنا ألا نمارس أنشطتنا التي نحب.



وتم تدعيم القلعة بنسبة من الطين والصمغ حتى تعيش لفترة أطول، ومن المتوقع أن تبقى قائمة حتى نهاية موسم الثلوج، أي حتى شهر فبراير أو مارس القادم.