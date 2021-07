خرجوا لالتقاط صور البرق.. فوقعت "المأساة" (فيديو)

لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم أثناء التقاط صور للبرق في مدينة جايبور شمالي الهند، يوم الأحد الماضي.

وكان الضحايا يريدون توثيق لحظات إضاءة السماء من فوق قلعة قديمة بالمدينة، إلا أن صاعقة تسببت في مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين.

وحسب وسائل إعلام محلية، كان 27 شخصا فوق القلعة وقت البرق، وقيل إن بعضهم قفز على الأرض خوفا من الصواعق.

#Rajasthan | 20 people, including seven children, killed in separate incidents of lightning strikes in Jaipur, Jhalawar and Dholpur districts .#Lightningstrikes #Rain #Jaipur #JaipurRain pic.twitter.com/phXK6eMNTc

— First India (@thefirstindia) July 11, 2021

وقال ضابط شرطة كبير لوسائل الإعلام إن معظم القتلى في برج القلعة من الشباب.

وأعلن أشوك جهلوت رئيس وزراء ولاية راجاستان حيث تقع جايبور، صرف 500 ألف روبية (نحو 6700 دولار) تعويضا لأسر أولئك الذين لقوا حتفهم.

وفي المتوسط، تقتل الصواعق حوالي ألفي شخص في الهند كل عام، وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن الوفيات الناجمة عن هذه الظاهرة تضاعفت في البلاد منذ الستينيات.

#UPDATE: At least 23 people died & 25 injured due to lightning strikes in the State till July 11: Kalpana Aggarwal, Joint Secretary, Rajasthan Disaster Management #Lightning #RajasthanNews #Jaipur #JaipurRain pic.twitter.com/dfbxWZKQZW

— First India (@thefirstindia) July 12, 2021

وشهد يوم الأحد وحده 9 حالات وفاة أخرى من جراء ضربات البرق، التي تم الإبلاغ عنها في أنحاء ولاية راجاستان، وفقا لتقارير محلية.

وتشير البيانات إلى أن حوادث البرق زادت في الهند بنسبة 30 إلى 40 بالمئة منذ أوائل التسعينيات وحتى منتصفها، وفي عام 2018 سجلت ولاية أندرا براديش جنوبي البلاد 36749 ضربة برق في 13 ساعة فقط.

ويقول المسؤولون إن البرق أكثر شيوعا في المناطق ذات الغطاء الشجري الرقيق، مما يجعل السكان عرضة للصعق.