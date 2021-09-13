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قطروا الدبابة بأيديهم... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-09-2021 | 10:00
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عادة ما تستخدم لقطر الدبابات قاطرات أو جرارات أو عربات إصلاح وإجلاء مثل عربتي "بي إر إي إم – 1" أو "تي – 16" روسيتي الصنع.

وغالبا ما تشارك الدبابات نفسها في إجلاء المدرعات وأحيانا تشارك في ذلك بضع دبابات إذا راوحت مدرعة في المكان في نهر أو مستنقع.

فيما شهد أحد أفواج المدرعات الهندية تدرب أفراده على إجلاء دبابة "تي – 90 إس" روسية الصنع وقام الأفراد لهذا الغرض بتركيب حبال في مقدمة الدبابة. وشدها ما يزيد عن 20 فردا من العسكريين والمدنيين وتمكنوا من تحريك الدبابة لتقطع مسافة ما، مع العلم أن وزنها تفوق 46000 كيلوغرام.

يذكر أن دبابة Bhishma (تي – 90) غالبا ما  تشارك في العروض العسكرية لاستعراض قدرة القوات البرية الهندية حيث تجتاز مختلف الحواجز وحتى تحقق قفزات إلى مسافة تبلغ العديد من الأمتار.

( روسيسكايا غازيتا)
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