30
o
بيروت
29
o
طرابلس
31
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
28
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
مفاجأة في بطن تمساح
Lebanon 24
13-09-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صُدم صياد أميركي باكتشافه أشياء قديمة تعود إلى آلاف السنين، في معدة تمساح، اصطاده مؤخرا.
وعثر شين سميث بينما كان يقطع تمساحا عملاقا بطول 13 قدما قام باصطياده، على أشياء قديمة يتراوح عمرها بين 5 و6 آلاف سنة، يحتمل أن سكان أميركا الأصليين كانوا يستخدمونها.
واكتشف سميث وهو يشرّح معدة التمساح، سهما قديما، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وبحسب سميث فإنه بعد إطلاع أحد علماء التاريخ على السهم، تبين أنه من أدوات الصيد التي ابتكرها الأميركيون الأصليون وكانوا يستخدمونها في الماضي.
وقال سميث في منشور على صفحته في "فيسبوك": "لم أتوقع أن يصدقني أحد بشأن اصطيادي لمثل هذا الوحش العملاق، إلا أن الأمر بات أصعب مع عثوري على سهم في بطنه يعود لآلاف السنين"
(سكاينيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
Lebanon 24
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
11:00 | 2021-09-13
13/09/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج مصيرها الشهرة... كهؤلاء النجمات!
Lebanon 24
هذه الأبراج مصيرها الشهرة... كهؤلاء النجمات!
08:00 | 2021-09-13
13/09/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الـ "Mini Cooper"
Lebanon 24
وزير الـ "Mini Cooper"
08:04 | 2021-09-13
13/09/2021 08:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
12:00 | 2021-09-13
13/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
14:33 | 2021-09-13
13/09/2021 02:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:00 | 2021-09-14
بريطانية تنفق 4000 جنيه إسترليني شهريا لترفيه حمامتين
02:00 | 2021-09-14
"تساؤلات أخلاقية".. علماء يقتربون من "إعادة إحياء" حيوان منقرض
00:30 | 2021-09-14
5 أبراج تخفي صفة الخبث خلف شخصيتها الطيبة.. احذروا منها!
23:00 | 2021-09-13
برجك اليوم
16:44 | 2021-09-13
على مرأى ومسمع الجميع... عذبوه وقطعوا يده!
16:00 | 2021-09-13
بعد 40 عاما من حياة الأدغال... رحيل مؤلم لـ"طرزان الحقيقي"!
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
14/09/2021 14:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
14/09/2021 14:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
14/09/2021 14:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact