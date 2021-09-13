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منوعات
على مرأى ومسمع الجميع... عذبوه وقطعوا يده!
Lebanon 24
13-09-2021
|
16:44
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كشفت السلطات الأمنية المصرية تفاصيل واقعة فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "بلطجية يعذبون شابا ويقطعون يده".
وتضمن الفيديو قيام مجموعة من الشباب بالتعدي على شخص بالضرب بالأسلحة البيضاء بمحافظة الغربية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان "بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين شخصين، يقيمان في قسم شرطة ثان المحلة، قام فيها الطرف الأول بالتعدي على الثاني بالضرب وإحداث إصابته بسبب قيام الثاني بترك دراجته النارية أمام محل الملابس الذي يعمل به الأول واعتراض الأخير على ذلك".
وذكرت الوزارة أنه "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة".
وكانت صحيفة "الوطن" المصرية، قد ذكرت أن المجني عليه شاب "في نهاية العقد الثالث من عمره".
وقالت الصحيفة إنه "تم تعذيبه على يد مجموعة من البلطجية استخدموا عصا خشبية وأسلحة بيضاء وبتروا أطراف يده على مرأى ومسمع من الجميع، فيما نقلت سيارة الإسعاف الضحية إلى طوارئ مستشفى المحلة العام غارقا في دمائه لتقديم الرعاية الطبية اللازمة ومحاولة إسعافه".
المصدر: الحرة
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