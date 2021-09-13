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برجك اليوم

Lebanon 24
13-09-2021 | 23:00
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الحمل
 تتمتّع بذكاء كبير في حلّ المشكلات وتجد أشخاصاً قادرين على مساعدتك
 
الثور
 عروض كثيرة تتلقاها بعدما أظهرت جدارتك، لكنّ التريث مطلوب لاختيار العرض الأنسب والأكثر جديّة
 
الجوزاء
 الحظ حليفك هذا اليوم وتحقق أرباحاً كبيرة لم تكن تتوقعها أو تحلم بها
 
السرطان
يتطلب عملك تنقلات كثيرة، لا تتأخر في القيام بها مع أنها مضيعة للوقت
 
الاسد
الحظّ إلى جانبك وتحصل على مكافأة مالية كبيرة وعلى دعم من أصحاب الشأن لم تكن تتوقعهما ويفرحانك كثيراً
 
العذراء
يحذر هذا اليوم وأجواؤه الملبدة من التهور، لكن الحظ إلى جانبك ويفتح أمامك آفاقاً جديدة ويحدث تحولاً في أهدافك
 
الميزان
 لا تتخاذل أمام المشاكل بل واجهها بكل قوة وعزيمة فأنت قادر على حلّها مهما تكن صعبة وشائكة
 
العقرب
ركّز اهتمامك على عملك وعلاقتك بزملائك والمسؤولين لتحقّق التقدم المنشود وتنال الترقية التي تستحقها
 
القوس
نفّذ أعمالك بكل دقة ومسؤولية وتجنّب الوقوع في أخطاء يصعب تصحيحها لأن بعض الزملاء يتربصون بك شراً
 
الجدي
تشعر بالملل بسبب الروتين في حياتك المهنية، حاول إدخال بعض التعديلات للخروج منه
 
 
الدولو
 نشاطك في العمل غير مسبوق هذا اليوم وتنجز المهام المطلوبة منك على خير ما يرام
 
الحوت
لا تتوقع الكثير ولا تغامر ببدء مشاريع صعبة قد تكون نتائجها سلبية
 
 
 
 
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