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5 أبراج تخفي صفة الخبث خلف شخصيتها الطيبة.. احذروا منها!

Lebanon 24
14-09-2021 | 00:30
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الكثير من الكتب المختصة في علم النفس تتحدث عن عدد من الصفات الشكلية التي يتسم بها الشخص الخبيث، كقصر القامة وطول الأنف ورفع محجر العينين وشكلهما والسمنة واختفاء مقدمة الشعر عند الرجال، إلا أن هذه مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة، فمن الخطأ قول ذلك، ومن الصعوبة البالغة إثباته، إلا أن هنالك عددًا من التفاصيل التي تتعلق بالشخص الخبيث، قد تساهم بالتعرف عليه.

 

وحسب كل برج، نجد مواصفات لئيمة أو خبيثة لدى كل واحد، ويجب الحرص منها، لأنها تظهر وقت الغضب.

 

فيما يلي سنعرض لكم هذه الصفات الخبيثة للأشخاص، كل حسب برجه.

 

برج الدلو

يتميز بمشاعره الباردة، مما يجعله من أكثر الأبراج خبثًا، فهو لا يحب أن يرى معاناة أو حزن غيره، ولا يواسيهم إذا أخبروه عن الألم الذي يشعرون به، مما يزيد من آلامهم.

 

برج الجدي

يملك برج الجدي شخصية تميل إلى الجد، ويصبح خبيثًا فقط عندما يريد تلقين أحدهم درسًا، وأحيانا يقوم بتدميره إذا بالغ في هذا الدرس، ردًا على إساءة الغير.

 

برج الأسد

يحاول دائمًا فرض السيطرة على الآخرين، ولكن من يحاول فرض سيطرته عليه، سيجد خبثًا لم يراه من قبل، حيث أنه يستطيع التلاعب بالمواقف المختلفة، ويمكنه التخطيط لوضع الآخرين في مواقف سيئة.

 

برج الجوزاء

يحب النميمة والحديث عن الآخرين، وهم غير متواجدين، بالرغم من أن هذا الحديث يمكن أن يسبب لهم متاعب، فهو يعشق الحديث عن الآخرين، حتى لو كان الغرض ليس للإساءة، ولكنه لا يقدر على التوقف عند حدود معينة.

 

برج الحمل

يملك هذا البرج حاسة سادسة، تمكنه من معرفة نقاط الضعف لدي الآخرين، وإذا كنت من أعدائه، يهاجمك في تلك الفترات، لعشقه في المواجهة، ولا يمانع من جعل الآخرين يبكون ويتألمون بسبب لسانه وأفعاله.

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