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طرزان يعود... ولكن

Lebanon 24
14-09-2021 | 12:00
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قالت صحيفة The Daily Mail، إن هو فان لانغ الملقب بـ "طرازان فيتنام" الذي عاد قبل 8 سنوات فقط إلى الحضارة بعد أربعين عاما في الغابة، توفي بالسرطان عن عمر ناهز 52 عاما.

وذكرت الصحيفة، أن "طرزان" لجأ ووالده إلى الغابات الاستوائية وعاش هناك منذ عام 1972، بعد مقتل أقاربهما في غارة جوية أمريكية. طوال هذا الوقت، لم يحاولا الاتصال بالعالم الخارجي، لاعتقادهما باستمرار الخطر المحيط بهما.

وبالإضافة لوالده، شاهد لانغ، فقط 5 أشخاص ولم يكن بينهم أي امرأة. وكان يشاهد شكله الخارجي فقط عن طريق انعكاسه في مياه النهر، وتعلم العد فقط حتى العشرة. كل هذا الوقت كان يأكل الخفافيش.

عاد الرجل إلى القرية في عام 2013، بعد أن عثر عليه أشخاص تجولوا في الغابة بحثا عن الخشب. وتشير الصحيفة إلى أن العودة إلى "العالم المتحضر" لم تفد لانغ بأي شيء.
 
(ديلي ميل)
المصدر: 24-ديلي ميل
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