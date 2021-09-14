هربا من حماته... ضرب شرطيا كي يدخل السجن!

حتى لا يكون مع حماته، هرب أحد سكان مدينة "أستي" الإيطالية من الإقامة الجبرية، وحاول أن يجبر الشرطة على اعتقاله، بحسب ما أفادت به صحيفة "ليبيرو".وكشفت الصحيفة أن "رجلا يبلغ من العمر 52 عاما حكم بالسجن لمدة عامين وشهرين، بعد أن طلب نقله إلى نظام الاعتقال، كي لا يبقى بالإقامة الجبرية مع حماته".هذا ورفضت السلطات طلب الرجل "الغريب"، ما دفعه إلى الهروب من منزله، في حين أن عمليات بحث الشرطة لم تستغرق الكثير من الوقت، إذ ظهر "الهارب" بإرادته الحرة في الثكنات"، وقال: "لقد هربت، وها أنا هنا لتسليم نفسي..الآن يمكنك إلقاء القبض علي".بالإضافة إلى ما سبق، لم يكتف الرجل بالهروب، فرجال الشرطة لم ترضخ لطلباته المستمرة باعتقاله، لذلك أقدم على ركل ولكم أحدهم، عندها تم توجيه الاتهام إلى الرجل بالعدوان على مسؤول عام ومقاومته، ولهذا السبب تم القبض عليه، بحسب "ليبيرو".هذا وأعرب الرجل عن اعتذاره من قاضي التحقيق عما حدث، معترفا بأنه "بالغ في شرب الكحول ولم يتذكر شيئا، لكنه الآن يأمل فقط أن يذهب إلى السجن".