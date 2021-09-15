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منوعات
أحفورة الحوت رباعي الأرجل المكتشفة تعود لسلالة "غير معروفة"
Lebanon 24
15-09-2021
|
08:00
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أعلن علماء مصريون اكتشاف أحفورة لحوت رباعي الأرجل قبل أكثر من عقد في الصحراء الغربية، موضحين أنها تعود إلى سلالة غير معروفة من الحيتان.
وأوضح هشام سلام، عالم حفريات وعضو في الفريق الذي اكتشف الأحفورة، أن الحوت شبه المائي، والذي أطلق عليه هذا الاسم عاش في البر والبحر على حد سواء، وكان يتمتع بملامح تدل على أنه صياد بارع.
ويعتقد أن الحوت، هو أحد أسلاف الحوت الحديث، الذي عاش قبل 43 مليون سنة.
وعثر فريق من دعاة حماية البيئة المصريين على الأحفورة لأول مرة عام 2008 في منطقة كانت بحرا في عصور ما قبل التاريخ، لكن الباحثين نشروا نتائجهم فقط لتأكيد وجود نوع جديد من الحيتان، الشهر الماضي.
وأشار سلام إلى أن فريقه لم يبدأ بفحص الأحفورة حتى عام 2017 لأنه أراد تجميع أفضل علماء الحفريات المصريين، وأكثرهم موهبة من أجل إجراء الدراسة.
وأضاف: "هذه هي المرة الأولى في تاريخ علم الحفريات الفقارية المصرية التي يقود فيها فريق مصري عملية توثيق جنس ونوع جديد من الحيتان رباعية الأرجل".
وتسلط الأحفورة الضوء على تطور الحيتان من ثدييات برية آكلة للأعشاب إلى أنواع آكلة للحوم تعيش في البحار والمحيطات. وحدث هذا التغير على مدار قرابة عشرة ملايين سنة، بحسب أسوشيتد برس.
المصدر:
الحرة
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