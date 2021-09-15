أحفورة الحوت رباعي الأرجل المكتشفة تعود لسلالة "غير معروفة"

أعلن علماء مصريون اكتشاف أحفورة لحوت رباعي الأرجل قبل أكثر من عقد في الصحراء الغربية، موضحين أنها تعود إلى سلالة غير معروفة من الحيتان.وأوضح هشام سلام، عالم حفريات وعضو في الفريق الذي اكتشف الأحفورة، أن الحوت شبه المائي، والذي أطلق عليه هذا الاسم عاش في البر والبحر على حد سواء، وكان يتمتع بملامح تدل على أنه صياد بارع.ويعتقد أن الحوت، هو أحد أسلاف الحوت الحديث، الذي عاش قبل 43 مليون سنة.وعثر فريق من دعاة حماية البيئة المصريين على الأحفورة لأول مرة عام 2008 في منطقة كانت بحرا في عصور ما قبل التاريخ، لكن الباحثين نشروا نتائجهم فقط لتأكيد وجود نوع جديد من الحيتان، الشهر الماضي.