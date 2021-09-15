منوعات

أعدم زوجتيه قبل مقتله...تصفية مجرم شديد الخطورة

Lebanon 24
15-09-2021 | 15:58
A-
A+
Doc-P-864249-637673439852823318.jpeg
Doc-P-864249-637673439852823318.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن قطاع الأمن المصري من القضاء على "أبو فياض" أحد أساطير الإجرام في قنا، والفار من أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، في قضايا مختلفة.
 
وبمطالعة السجل الإجرامي لأبي فياض، تبين أنه هارب ومحكوم عليه في 17 جناية، منها حكم بالإعدام في قضية قتل عمد، فضلًا عن 11 حكمًا بالسجن المؤبد، وأحكام أخرى بالسجن لمدة 34 سنة، في قضايا متنوعة.

وكشفت التحريات أن أبو فياض، وفور استشعاره وصول الشرطة إلى مكان تواريه، أدخل زوجتيه إلى إحدى الغرف وأطلق النار عليهما فقتلهما، ثم شرع في إطلاق الأعيرة النارية تجاه الشرطة، التي طالبته بتسليم نفسه، إلا أنه رفض وواصل إطلاق النار حتى اضطر رجال الشرطة لتصفيته.

وبتفتيش مسكن أبو فياض عثرت قوات الشرطة على قاذف RBJ ورشاشين، و8 بنادق، وطبنجتين، و4 قنابل يدوية، و4 هواتف، وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وسترتين واقيتين، ومنظار، وكمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو غرام، و4 سيارات إحداها مبلغ بسرقتها، ودراجة نارية، وزجاجة تحوى مادة الزئبق الأحمر، وكمية من البارود الأسود، ومبلغ مالي.

وتم إخطار النيابة العامة بتفاصيل ما جرى، وتحرير محضر رسمي، حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث، وناظر جثث "أبو فياض" وزوجتيه، وأمرت بالتشريح، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرّحت بالدفن، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2021-09-16
00:00 | 2021-09-16
23:00 | 2021-09-15
16:10 | 2021-09-15
16:00 | 2021-09-15
14:00 | 2021-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website