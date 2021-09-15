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فيديو مرعب لدهس فتاتين في السعودية... والشرطة تكشف التفاصيل

Lebanon 24
15-09-2021 | 16:10
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تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطعًا مصورًا يُظهر دهس فتاتين في منطقة القصيم.

ويُظهر المقطع المتداول، الذي تم تصويره من خلال كاميرات المراقبة، سيارة تجري بسرعة جنونية بينما تسير فتاتين في أحد شوارع منطقة القصيم، وسط السعودية، وتصدمهما السيارة في مشهد مرعب، بينما يهرب السائق من موقع الحادث.
 
 
من جانبها، أعلنت شرطة منطقة القصيم تفاصيل الحادث، مؤكدة القبض على سائق السيارة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وقالت الشرطة في بيان لها إن سائق السيارة مواطن سعودي في العقد الثالث من عمره، وأن المركبة التي كان يقودها الجاني سرقها وهي في وضع التشغيل.
 
وقال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم، المقدّم بدر السحيباني، في البيان، إن "المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على قائد المركبة"، وأنه "جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة".
المصدر: سبوتنيك
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