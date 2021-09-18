من هي أطول الشعوب في العالم.. ومن الأقصر؟

يتفاوت طول القامة بين الناس من منطقة إلى أخرى في العالم، متأثرًا في ذلك بعوامل جينية وعرقية متوارثة، لكن القامة تتأثر أيضًا بعوامل إضافية مثل التغذية والرعاية الصحية.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الهولنديين ما زالوا أطول الشعوب، من حيث القامة، لأن متوسط طول الرجل في البلاد هو 1.82.أما متوسط القامة لدى النساء في هولندا فهو 1.69 متر، لكن طول الهولنديين بدأ في التراجع منذ نحو عقدين من الزمن.وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات في البلد الأوروبي، أن من ولدوا بالبلاد سنة 2001، كانوا أقصر طولًا ممن رأوا النور سابقًا في 1980.وأوردت الأرقام، أن الرجال الذين ولدوا في هولندا في سنة 2001، كانوا أقصر بسنتيمتر واحد في المتوسط، مقارنة بمن ولدوا في عام 1980.