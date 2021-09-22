مواجهة بين شرطي ورجل يمتطي جوادًا هكذا انتهى (فيديو)

انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل عاري الصدر، يمتطي جوادا بلا سرج في ممتلكات بولبارك فيلاج، في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري.



ورفض الرجل طلب شرطي منه بالنزول عن الجواد، مما حول الأمر لمواجهة عندما سحب الشرطي مسدسه ووجهه للرجل مهددًا إياه، ومع استمرار الرجل بالرفض سحب الشرطي الرجل عن الجواد، ولكن مع الرفض المستمر للرجل اضطر الشرطي لسحب مسدسه مجددًا وتهديد الرجل بجدية أكبر مما اضطر الرجل للرضوخ للشرطي والنزول عن الجواد.

ونشر موقع "سي إن إن" الفيديو حيث رأى الشهود والمتابعون أن الرجل مجنون، بينما استغرب آخرون حصول الرجل على الجواد ودخوله المدينة.