قائمة الفائزين بجوائز "توني" لأفضل أعمال المسرح الأميركي

انطلق حفل توزيع "جوائز توني" في دورتها الـ74 لتكريم أفضل إنجازات المسرح الأميركي، لعامي 2019 و2020، بعد تأجيل الحدث لأكثر من عام بسبب جائحة فيروس كورونا، إذ كان من المقرر إقامته في الأصل في السابع من يونيو 2020.

واستمر حفل تسليم الجوائز الأرفع بمجال المسرح والعروض الموسيقية لأربعة ساعات، ليسجل بذلك عودة العروض المباشرة في مدينة نيويورك التي تعاني صعوبات منذ مارس 2020.



وحصلت مسرحية "حبة صغيرة خشنة" Jagged Little Pill، المسرحية الموسيقية التي تضم أغاني وموسيقى من تأليف ألانيس موريسيت، على أكبر عدد من الترشيحات بـ 15 ترشيحا، تبعها "Moulin Rouge! The Musical" بـ14 صوتا.





أفضل مسرحية: "The Inheritance"، (ذي إنهيريتانس)، لماثيو لوبيز. وفيما يلي قائمة الفائزين بجوائز توني في فئاتها المختلفة:أفضل مسرحية: "The Inheritance"، (ذي إنهيريتانس)، لماثيو لوبيز.

أفضل مسرحية موسيقية: "Moulin Rouge! The Musical"" (مولان روج! الموسيقية).



أفضل إحياء لمسرحية: "A Soldier's Play" "أ سولجير بلاي".



أفضل كتاب لمسرحية موسيقية: ديابلو كودي عن "الحبة الخشنة الصغيرة"



أفضل أداء لممثل رئيسي في مسرحية: أندرو بورناب في "The Inheritance"، (ذي إنهيريتانس)



أفضل أداء لممثلة رئيسية في مسرحية: ماري لويز باركر في مسرحية "The Sound Inside" (الصوت من الداخل).



أفضل أداء لممثل رئيسي في مسرحية موسيقية: آرون تفيت في مسرحية "مولين روج! الموسيقي".



أفضل أداء لممثلة رئيسية في مسرحية موسيقية: أدريان وارن في مسرحية "Tina: The Tina Turner Musical" (تينا: تينا تورنر ميوزيكال).



أفضل أداء لممثل مساعد في مسرحية: ديفيد آلان جرير في "A Soldier's Play" "أ سولجير بلاي"



أفضل أداء لممثلة مساعدة في مسرحية: لويس سميث في "ذي إنهيريتانس"



أفضل أداء لممثل مساعد في مسرحية موسيقية: داني بورستين عن "مولين روج! الموسيقي"



أفضل أداء لممثلة مساعدة في مسرحية موسيقية: لورين باتن في "الحبة الخشنة الصغيرة"



أفضل إخراج لمسرحية: ستيفن دالدري عن "ذي إنهيريتانس"



أفضل إخراج لمسرحية موسيقية: اليكس تيمبرز عن "مولين روج! الموسيقي"



أفضل موسيقى أصلية: كريستوفر نايتنجيل عن "A Christmas Carol" (ترنيمة عيد الميلاد).



أفضل تصميم رقص: سونيا تايه عن "مولين روج! الموسيقي"



أفضل تصميم موسيقي: ديريك ماكلين عن "مولان روج! الموسيقي"



أفضل تصميم أزياء لمسرحية: روب هاول عن "A Christmas Carol" (ترنيمة عيد الميلاد)



أفضل تصميم أزياء في مسرحية موسيقية: كاثرين زوبر عن "مولان روج! الموسيقي"



أفضل تصميم إضاءة لمسرحية: هيو فانستون عن (ترنيمة عيد الميلاد) .