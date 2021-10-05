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"داخل حديقة".... امرأة تعثر على كنز ثمين

Lebanon 24
05-10-2021 | 05:00
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عثرت امرأة من كاليفورنيا، خلال تجولها في حديقة بولاية أركنساس الأميركية، على ماسة صفراء عيار 4.38 قيراط وقيمتها نحو 15 ألف دولار.


وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نورين وريدبرغ كانت تتجول في حديقة هوت سبرينغز الوطنية، قبل أن تلمح "كريتر أوف دايموندز ستيت بارك"، وهي حديقة معروفة يقصدها المنقبون عن الذهب للعثور على الماسات.
وأوضحت نورين، في مقابلة: "لقد شاهدت الحديقة لأول مرة في برنامج تلفزيوني منذ عدة سنوات.. وحين لمحتها قلت إنه يتعين زيارتها".

بعد ذلك، بدأت هي وزوجها مايكل، أعمال التنقيب. وبعد حوالي 40 دقيقة من البحث، رصدت نورين حجر "نظيف ولامع" وأعطته لزوجها.
اعترفت وريدبرغ بأنها لم تكن تعلم ما إذا كانت ماسة أم لا، فأخذتها هي وزوجها إلى مركز الحديقة لمعرفة التفاصيل.

فوجدا أن الحجر هو ماسة صفراء عيار 4.38 قيراط وقيمتها 15.3 ألف دولار، وهي أكبر ما تم العثور عليه في الحديقة خلال عام 2021.

وذكرت نورين أنها "لا تعرف بعد" ما ستفعله بالماسة، مبرزة أنها ستقرر حين تتأكد من قيمتها الحقيقية.
 
المصدر: الحرة
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