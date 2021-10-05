منوعات

صور تهز دولة بأكملها وتغضب شعبها

Lebanon 24
05-10-2021 | 14:17
A-
A+
Doc-P-871660-637690665850749577.jpg
Doc-P-871660-637690665850749577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت وسائل إعلام برازيلية صورًا كان لها صدى وتأثيرًا واسعًا في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بسبب قساوة المشهد الذي التقطه أحد المصورين.

قام المصور البرازيلي الشهير، دومينيغوس بيكسوتو، بالتقاط صور قاسية لفقراء يبحثون عن فتات اللحم وسط أكوام من العظام وبقايا جثث الحيوانات.
 
 
ونشرت صحيفة "إكسترا" البرازيلية الصور بعنوان "البرازيل 2021... ألم الجوع" التي أثارت موجة من الغضب الشعبي في البرازيل وصلت صداها إلى السلطات والمسؤولين.
 
 
 
وأظهرت الصور المنتشرة قيام شاحنات تنقل العظام وبقايا جثث الحيوانات إلى مصنع للأعلاف والصابون، في ريو دي جانيرو.

وبعدها يعمل بعض المواطنين على طلب الدخول لإيجاد بقايا اللحم لتحضير الطعام لأنفسهم.

الجدير بالذكر أن نحو 19 مليون برازيلي يعانون من الجوع منذ بداية تفشي كورونا، الذي أودى بحياة نحو 600 ألف شخص في أنحاء البلاد.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:01 | 2021-10-05
16:00 | 2021-10-05
15:00 | 2021-10-05
14:54 | 2021-10-05
14:02 | 2021-10-05
14:00 | 2021-10-05
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website