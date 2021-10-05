صور تهز دولة بأكملها وتغضب شعبها

نشرت وسائل إعلام برازيلية صورًا كان لها صدى وتأثيرًا واسعًا في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بسبب قساوة المشهد الذي التقطه أحد المصورين.



قام المصور البرازيلي الشهير، دومينيغوس بيكسوتو، بالتقاط صور قاسية لفقراء يبحثون عن فتات اللحم وسط أكوام من العظام وبقايا جثث الحيوانات.

Without food, people living in Rio (one of Brazil's biggest cities) turn to bones and leftover meat rejected by grocery stores



Following covid under a fascist government that deliberately conducted genocide, Brazil is starving.



⚠️🇧🇷 pay attention to Brazil & donate if you can. pic.twitter.com/YelyFeutZf — buss • xiao zhan loving hours (@wwxwashere) September 29, 2021

ونشرت صحيفة "إكسترا" البرازيلية الصور بعنوان "البرازيل 2021... ألم الجوع" التي أثارت موجة من الغضب الشعبي في البرازيل وصلت صداها إلى السلطات والمسؤولين.

Bolsonaro's Brazil.

"In the past, people asked for a bone for their dog", says the driver of the truck with the meat rejected and thrown out by supermarkets. "Now, people are imploring for something to eat."

19 mio Brazilians have gone hungry.

Title page of Rio's paper "Extra". pic.twitter.com/rvkSCamIsO — Philipp_Lichterbeck (@Lichterbeck_Rio) September 29, 2021

وأظهرت الصور المنتشرة قيام شاحنات تنقل العظام وبقايا جثث الحيوانات إلى مصنع للأعلاف والصابون، في ريو دي جانيرو.



وبعدها يعمل بعض المواطنين على طلب الدخول لإيجاد بقايا اللحم لتحضير الطعام لأنفسهم.



الجدير بالذكر أن نحو 19 مليون برازيلي يعانون من الجوع منذ بداية تفشي كورونا، الذي أودى بحياة نحو 600 ألف شخص في أنحاء البلاد.