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مثل شعبي مشهور يؤدي إلى محاسبة مسؤول

Lebanon 24
12-10-2021 | 14:00
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قضت المحكمة التأديبية بمجازاة مسؤول بوزارة الزراعة بعقوبة التنبيه، لإساءته لمسؤولي ديوان وزارة الزراعة بعبارات غير لائقة.
 
وترجع وقائع القضية إلى أن المتهم نسب إليه من النيابة الإدارية، نشر مقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي - فيسبوك، ضمنها إساءة إلى مسؤولي ديوان عام المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نصها (القوالب نامت والأنصاص قامت).

ومن حيث أنه بشأن المخالفة المنسوبة للمتهم والواردة بتقرير الاتهام، فإن الثابت من التحقيقات أن المتهم أنكر ما نسب إليه، ودفع بأن ما نشره على صفحته الشخصية المشار إليها لم يوجه فيه عبارات مسيئة لأحد من مسئولي دیوان عام المحافظة ووزارة الزراعة، ولم يذكرهم فيه صراحة ولا تعريضًا وأن ذكر المثل المصري (القوالب نامت والانصاص قامت) في سبيل مدح أحد وزراء الزراعة السابقين الذي يدين له بالفضل ولم يقصد أبدا بالمنشور ما تم اتهامه به من مخالفة في عهد هذا الوزير.

وأضافت المحكمة، أن هذا الأمر الذي ينطوي على اتهامات صريحة للوزارة الذين خالفوا الوزير المعنى بعدم الحفاظ على أراضي الدولة والسماح بالتعدي عليها، وبالحط من مركز وقيمة المهندس الزراعي وعدم الاهتمام بأحواله، كما تضمن هذا المقال تشكيكا في كفاءة هؤلاء الوزراء وصلاحيتهم لتولى منصب الوزارة.

وأوضحت، ان هذه الاتهامات جاءت مرسلة مفتقدة إلى أدنى دليل يؤيدها ويبين صحتها، كما جاءت شائعة بين العديد ممن تولوا منصب وزير الزراعة دون أي تحديد.
المصدر: روسيا اليوم
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