في مدرسة بنات...تلميذة تطعن زميلتها!

سجلت أحدى مدارس السعودية للبنات حادثة طعن تعرضت لها طالبة في المرحلة الثانوية على يد زميلتها.

وفتح مركز شرطة النزهة في مدينة جدة السعودية التحقيق في الحادثة، بعد ورود بلاغ من "المدرسة الخمسون" يفيد باستخدام فتاة مشرطا في شجار مع زميلة لها.وعمدت الطالبة إلى إصابة زميلتها بجرح قطعي استدعى نقلها للمستشفى لعلاجها فيما جرى إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت بالتحقيق على الفور، وفقا لصحيفة "عكاظ".