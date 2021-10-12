منوعات

في مدرسة بنات...تلميذة تطعن زميلتها!

Lebanon 24
12-10-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-874225-637696476257125573.jpg
Doc-P-874225-637696476257125573.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت أحدى مدارس السعودية للبنات حادثة طعن تعرضت لها طالبة في المرحلة الثانوية على يد زميلتها.
 
وفتح مركز شرطة النزهة في مدينة جدة السعودية التحقيق في الحادثة، بعد ورود بلاغ من "المدرسة الخمسون" يفيد باستخدام فتاة مشرطا في شجار مع زميلة لها.
وعمدت الطالبة إلى إصابة زميلتها بجرح قطعي استدعى نقلها للمستشفى لعلاجها فيما جرى إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت بالتحقيق على الفور، وفقا لصحيفة "عكاظ".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2021-10-12
14:00 | 2021-10-12
13:12 | 2021-10-12
12:52 | 2021-10-12
12:30 | 2021-10-12
12:00 | 2021-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website