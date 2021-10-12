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دب يفاجئ عائلة بزيارة غير متوقعة

Lebanon 24
12-10-2021 | 12:00
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تعرض منزل عائلة في فورت ماكموري شمالي مقاطعة ألبرتا الكندية، لاقتحام دب ضخم يزيد وزنه عن 270 كيلوغرامًا.

وسمعت العائلة صوتًا غريبًا قادمًا من غرفة النوم، إلا أن المفاجأة كانت لدى معرفتهم مصدر ذلك الصوت، حيث عثروا على دب يتحرك في المكان.

وفي حديث لموقع "سي بي سي" الكندي، قال ربّ الأسرة شون ريدي: "ظننت أن الصوت صادر عن أبنائي الصغار، ولكني تفاجأت بدب في غرفة النوم يتحرك قرب المكتب، ويسقط وعاء زجاجيا".
 
وخطر على بال شون أن يغلق باب الغرفة على الدب وذلك لدفعه للخروج من النافذة.

وبحسب شون فإن الدب لم يبدي أي مقاومة أو يتحرك بطريقة عدائية، حيث يكون هذا الحيوان وفقًا له كسولًا ومتعبًا في مثل هذا الوقت من العام.
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