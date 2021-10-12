أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق وجود أسد داخل أحدى المراحيض العامة في الهند.



ويظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على الإنترنت لحظة مغادرة الأسد المرحاض إلى الغابة، وقام نشطاء بنشر الفيديو بهدف تنبيه الناس ليكونوا حذرين خلال استخدام المراحيض العامة.