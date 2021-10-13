هذه الأبراج لا يمكنها أن تنسى الحب الأول.. هل أنت من بينها؟

الحب الأول من التجارب التي تترك أثرها في حياة البشر والتي عادة تكون العلاقة التي يصعب نسيانها.

الحب الاول عادة يكون الاكثر براءة والاكثر اندفاعاً وعشوائية وحدة.. وبما انه نادراً ما تكون نهايته سعيدة فان الذكريات تبقى حاضرة حتى رغم مرور سنوات طويلة على إنتهاء العلاقة.

البعض يتمكن من دفن هذه المشاعر والذكريات والمضي قدماً بينما في المقابل هناك فئة لا يمكنها نسيان هذا الحب مهما حاولت. بعض هذه الابراج يعلق في مكانه ولا يمكنه السير قدماً وهناك فئة قد تكمل حياتها ولكن الذكرى تبقى حاضرة في العقول والقلوب كما لو كانت العلاقة قد انتهت بالأمس.

فمن هي الابراج التي لا يمكنها ان تنسى الحب الاول؟

الثور

الثور برج رومانسي للغاية ولعله واحد من الابراج الاكثر رومانسية ولكنه في الوقت عينه من اكثر الابراج التي لا يمكنها ان تنسى.

البرج هذا حسي ومخلص وبالتالي يصعب عليه وبشدة التخلي عن الحب الاول وذلك لانه حين يقع في الحب فهو يقع بقوة والتجربة تكون مؤثرة جداً لدرجة ان حياته برمتها تتأثر حينها كما ستتأثر لاحقاً ولسنوات طويلة جداً.

عناد الثور لا يساعده أيضاً في هذه الجزئية فهو ولانه لا يعرف معنى المساومة ولا التراجع ولا التنازل واحياناً الثور قد يمضي ما تبقى من حياته اعزباً فبالنسبة اليه ان لم يتمكن من الحصول على الشخص الذي يحبه فاي شخص اخر لا يرضيه ولا يجذبه وبالتالي هو لا يريد سوى الحب الاول حتى ولو كان يدرك بانه لا يمكنه الحصول عليه على الإطلاق.

السرطان

برج عاطفي وحساس جداً وهو ينظر الى العالم بأسره نظرة رومانسية. الحب الاول مميز وخاص جداً بالنسبة للسرطان وذلك لانها المرة الاولى التي يتمكن فيها من وضع كل مشاعره الحادة وكل اهتمامه وكل رعايته في مكان واحد.. ناهيك عن واقع ان فكرة الحب الاول بحد ذاتها هي عشق السرطان الاول والاخير.

الحب الاول قد لا يكون مع شخص خارق أو مثالي أو وفر للسرطان علاقة لا تنسى ومع ذلك لن يتمكن على الإطلاق من نسيان تلك العلاقة لان الهوس ليس بطبيعة العلاقة بحد ذاتها بقدر ما هي هوس بالفكرة.

السرطان أيضاً من الابراج التي تتعلق وبشدة بالاخرين وبالتالي اي شخص تشارك معه تجربة عاطفية لهذه الدرجة مكانه محفوظ والى الابد في قلبه وعقله بغض النظر عن اي نوع من التصرفات القاسية التي قد تكون بدرت عن الاخر.

الأسد

الأسد برج عاطفي للغاية وهو حين يقع بالحب للمرة الاولى فان المشاعر تكون جياشة وحادة بشكل خيالي. وبما ان التجربة الاولى عادة تعني انعدام الخبرة فان الاسد يضع قلبه وعقله وروحه في تلك العلاقة ما يعني ان اي علاقة اخرى بعد الحب الاول لن ترتقي على الإطلاق لحدة المشاعر التي كانت متوفرة في تلك العلاقة.

الأسد يواجه صعوبة بالغة في مواجهة الواقع المرير والذي هو ان العلاقة انتهت، ولعل الواقع الذي لم ولن يتمكن الاسد من التعامل معه بعقلانية أو تقبله هو ان الامور في الحب الاول لا تسير كما يشتهي وبان الحب الاول لا يكون مصيره السعادة الابدية.

في الواقع الاسد روغم انه يمضي بحياته قدماً ولكنه في سره يؤمن بانه يوماً ما سيعود الى الحب الاول والعلاقة هذه المرة سيكون مصيرها السعادة الابدية.

العقرب

العقرب برج حسي للغاية ما يجعله رومانسي للغاية. العقرب يعيش من اجل تجربة الحب وكل المشاعر المرتبطة به لذلك فهو غالباً ما يستمتع بتجارب الحب وذلك لان المشاعر التي تأتي معها تجعله في حالة من الحسية البالغة. ورغم ان الحب الاول ليس بالضرورة الحب الوحيد في حياة العقرب ولكنه الحب الوحيد الذي لا يمكنه ان ينساه.

العقرب برج لا يستطيع الوثوق بالاخر وبالتالي الدخول في علاقات حب من الامور التي يصعب عليه القيام بها ما يجعله يعود دائماً الى التجربة الاولى التي كان فيها يختبر كل المشاعر بشكل حاد للغاية والتي كان يمكنه من خلال تلك المشاعر التواصل مع الاخر والانفتاح عليه. هناك الشوق الدائم لتلك المشاعر ولتلك الالفة، فبالنسبة للعقرب وبغض النظر عن عدد العلاقات التي يدخل فيها لاحقاً لا يوجد شخص يعرفه حقاً اكثر من الشخص الذي وقع في حبه للمرة الاولى.

الحوت

الحوت من الابراج الاكثر رومانسية والرابط الذي يعيده الى الحب الاول مرة تلو الاخرى هو الموسيقى. الحوت قد يستمع لاغنية بعد عشرات السنين من انتهاء العلاقة وهذه الاغنية لها قيمتها العاطفية الكبيرة فحينها ستجدونه في حالة من التأثر الشديد كما لو كان العلاقة انتهت بالامس.

الحوت اصلاً من الابراج التي تعشق فكرة الحب اكثر من الحب نفسه ويمكن فقط تخيل حجم هوسه بفكرة الحب الاول. وطبعاً حين يعشق الحوت فهو يعشق بكل قواه وبما ان التجربة الاولى هي عبارة عن كل شيء بريء ومندفع فالتجربة بالتأكيد تترك أثرها الكبير في نفسه. فكرة الوقوع في حب شخص اخر غير الحب الاول ترعب الحوت لسنوات طويلة وحين يتمكن من تجاوز ذلك الرعب فهو بطبيعة الحال لا يمكنه النسيان.