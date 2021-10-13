مفاجآت سارة وأحداث سعيدة.. هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً في تشرين الأول 2021!

أول حدث فلكي جدير بالملاحظة في شهر تشرين الأول، هو ظهور قمر جديد في برج الميزان يوم الأربعاء، 6 تشرين الأول . ونظراً لأنّ الأقمار الجديدة تمثل بدايات جديدة، فحتماً هناك الكثير من الحظوظ والتغييرات والانتقالات التي سترافق بعض الأبراج.

إليكم أبرز التوقعات العاطفية والحظوظ المهنية التي سترافق 5 أبراج في شهر تشرين الأول 2021.

برج الحمل

سيكون شهر تشرين الأول حافلاً بالأحداث بالنسبة لك يا عزيزي الحمل. إن اكتمال القمر لهذا الشهر هو ملكك، لأنه يحدث في برجك يوم 20تشرين الأول . ومع عودة ماركور إلى الوراء في منزلك السادس من الروتين اليومي لمعظم أيام الشهر، سينصب تركيزك على إجراء تغييرات كبيرة على الصعيد المهني لتحقيق المزيد من التوازن في حياتك. سوف ترى أن الكون يفضلك ويعزز حظك. إذا كنت موظفاً في شركة، فهناك ترقية. وبالنسبة لأولئك الذين يعملون في مجال الأعمال التجارية أو يعملون لحسابهم الخاص هناك بعض الصفقات المربحة في طريقها إليك. ستشهد حياتك الشخصية النمو إلى جانب العديد من التغييرات، وقد تعقد قرانك هذا الشهر. قد تجد نفسك أيضاً تشتري منزلاً جديداً أو سيارة جديدة.

برج الجوزاء

لن تضطر مولود الجوزاء إلى الانتظار لفترة طويلة للحصول على ما تستحقه. إذا كان هناك مأزق نقدي أو كانت أموالك عالقة في صفقة ما في الماضي، فسترى مدفوعاتك أخيراً قد تمت تسويتها. وأي عمل كان لديك معلق لفترة طويلة سيكتمل أخيراً وسيحقق لك مكاسب مالية كبيرة كنت تنتظرها لفترة طويلة. تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية جانباً لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام، وتعود إليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة. يكون الشهر هذا، شيّقاً للعازب الذي لن يشعر بالوحدة أبداً أمّا سعيد الحظ فقد يصل به الأمر إلى الارتباط والاستقرار.

برج العذراء

سوف يفاجئك شهر تشرين الأول ببعض فرص العمل الجيدة. سوف يبارك حياتك المهنية والشخصية. وستجد الأشياء الجيدة فقط تحدث معك. سيجلب اكتوبر الكثير من الحظ الجيد. إذا كنت تخطط لفكرة عمل جديدة أو إذا كنت تبحث عن وظيفة جديدة، فعليك أن تعلم أن العالم سوف يفضل جهودك وستحصل على النتائج الإيجابية التي تريدها. تعرف حياتك انعطافاً مهّماً، وقد تلتقي شخصاً جذاباً أو يعود الحبيب بعد جفاء وغياب. تحسّن في العلاقة الزوجية، ويسيطر جوّ من الألفة والمحبة ويخيّم الارتياح والهدوء.

برج القوس

يحمل لك شهر تشرين الأول الكثير من التغييرات والإتصالات واللقاءات المهمة، ويكون الحظ حليفك في الشهر هذا.. قد تتلقى مساعدة من اشخاص مهمين، ولديك خيارات كبيرة ومجالات جديدة وأشخاص محيطين بك والجميع سيعترف أنك ناجح وصاحب مسؤولية ولديك القدرة بكيفية إدارة أمورك وحسم خياراتك بأصعب الظروف. تتمتع بجاذبية كبيرة وبحبّ للحياة، ولن تشعر بالوحدة أبداً. أنت منسجم تماماً مع نفسك وتتمتع بطاقة إيجابية تنعكس بالمثل على محيطك وعلى الأسلوب الذي تتعامل فيه مع الآخرين. إذا كنت متربطاً فسوف تجدّد قسم الزواج وعهد الولاء والإخلاص.

برج الدلو

تقدم وتطور وعلى الأرجح لن تبقى في موقعك بل سوف تتقدم أشواطاً كبيرة. تتلقى أخبار سارة ونجاح وتطور وإنفراجات خصوصاً انك تعبت من عرقلة وتأجيل الكثير من الأمور بحياتك. تكون الأمور إلى مزيد من الانفراجات والانطلاقات الجديدة . يحمل الشهر هذا، نقطة تحول جديدة بحياتك، من الضروري تنسيق الواجبات وتحديد الأولويات مهنياً. تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الأحباء بك وتتحرر من العقد والتحفّظات، وقد تقيم علاقة تنتهي ربّما بالزواج أو قد تعمل على توطيد الروابط الحالية.