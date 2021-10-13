منوعات

لعبة يوم الزفاف تتحول لمصيبة.. وفيديو يوثق ما فعلته العروس

Lebanon 24
13-10-2021 | 02:27
A-
A+
Doc-P-874497-637697145216587341.jpg
Doc-P-874497-637697145216587341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصر عروسان على ممارسة رياضة البيسبول في يوم زفافهما ووثقا ذلك بالفيديوهات، لكن الأمر تحول إلى مشكلة.


ووقعت الحادثة في فندق بمدينة سانت أوستل في مقاطعة كورنوال، جنوب غربي إنجلترا، في أواخر ايلول الماضي، وفق ما أوردت صحيفة "ديل ميل" البريطانية، الأربعاء.
ووثق شريط فيديو لحظة رمي العريس لكرة البيسبول نحو عروسه، التي كانت ترتدي فستانها الأبيض وتحمل مضربا.
 
 
 
 
ووثق شريط فيديو لحظة رمي العريس لكرة البيسبول نحو عروسه، التي كانت ترتدي فستانها الأبيض وتحمل مضربا.
 
وضربت العروس الكرة بقوة نحو عريسها، مصيبة إياه في خصيته، ووقع على الأرض من شدة الإصابة، ثم ركضت في المكان، كما تقضي قواعد اللعبة على وقع تعالي ضحكات الجمهور، التي ربما لا تدرك خطورة الضربة.
وفي الوقت نفسه، ظل العريس ملقى على الأرض قبل أن يهب بعض الحضور لتفقد حالته.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اللعبة كانت لحظة غير محظوظة للعروسين، إذ ضربت فيها العروس عريسها في منطقة حساسة.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على شبكات التواصل، حيث حصد أكثر من 450 ألف مشاهدة على منصة "تيك توك" فقط، وهناك تندر كثيرون على ضربة العروس غير الموفقة.
 
 
 
 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2021-10-13
05:00 | 2021-10-13
04:24 | 2021-10-13
04:00 | 2021-10-13
03:00 | 2021-10-13
02:00 | 2021-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website