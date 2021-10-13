25
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
23
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
أراد حماية نفسه بالكاميرات... فانتهك خصوصيتها ودفع غرامة باهظة
Lebanon 24
13-10-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ربحت طبيبة بريطانية تعويضًا قدره 100 ألف جنيه إسترليني (136 ألف دولار)، بعدما قضت محكمة بأن كاميرات المراقبة لدى أحد جيرانها انتهكت خصوصيتها.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، أن الحكم الذي جاء بعد معركة قضائية تاريخية يمكن أن يمهّد الطريق أمام آلاف الدعاوى الأخرى على كاميرات المراقبة التي تصنعها شركة "أمازون" وتدمج في أجراس الأبواب.
ووجد قاض أن جون ودوارد استخدم كاميرات المراقبة الخاصة به بشكل يخالف قانون البيانات، إلى درجة مضايقة جارته الطبيبة ماري فيرهورست، التي قالت إنها أجبرت على ترك منزلها في مقاطعة أوكسفوردشاير، بسبب كاميرات الجار المتصلة بالإنترنت، مشيرة إلى أنها "تطفل" على حياتها الخاصة بشكل كبير.
والكاميرات التي يتحدث عنها الخبر تعرف باسم (doorbells)، وهي مدمجة بجرس الباب، وتبلغ صاحب المنزل عبر الهاتف الذكي بالأشخاص الذين طرقوا بابه، ويمكن للمستخدم مشاهدة الزوار والتحدث إليها عبر تطبيق خاص مرتبط بكاميرا الأجراس.
وقال ودوارد إنه قام بتركيب هذه الكاميرات لحماية ممتلكاته من اللصوص، خاصة أنه تعرض للسرقة عام 2019.
لكن في المقابل، ذكرت الطبيبة فيرهورست إن هذه الكاميرات جعلتها تحت المراقبة البصرية الدائمة، وهو ما اقنعت المحكمة به.
وهذا الحكم هو الأول من نوعه في بريطانيا، ويمكن أن يشكل سابقة لأكثر من 100 ألف بريطاني يملكون أجراسًا مزودة بكاميرات مراقبة.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
ارتفاع جنوني بسعر جرة الغاز.. هذا ما سجلته بيومين
Lebanon 24
ارتفاع جنوني بسعر جرة الغاز.. هذا ما سجلته بيومين
01:40 | 2021-10-13
13/10/2021 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج لا يمكنها أن تنسى الحب الأول.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج لا يمكنها أن تنسى الحب الأول.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-13
13/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يحذر
Lebanon 24
بري يحذر
23:32 | 2021-10-12
12/10/2021 11:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصرا في السوق الموازية؟
09:30 | 2021-10-13
13/10/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زيادة كبيرة على البنزين"...كم بلغت أسعار المحروقات هذا الأسبوع؟
Lebanon 24
"زيادة كبيرة على البنزين"...كم بلغت أسعار المحروقات هذا الأسبوع؟
00:13 | 2021-10-13
13/10/2021 12:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2021-10-13
الى كل حالم بإرتياد الفضاء... اليك هذا الخبر
12:00 | 2021-10-13
عشريني يعيش وسط الغابات... اليكم التفاصيل
11:30 | 2021-10-13
مصري يحاول الانتحار في الكويت... هذا ما ينتظره
11:24 | 2021-10-13
البحرين تقيم أول حفل زفاف يهودي منذ أكثر من 50 عامًا (صور)
11:18 | 2021-10-13
خنزير بري غاضب يقتحم أحد البنوك... (فيديو)
11:14 | 2021-10-13
لحظة تفجير 4 أبراج شاهقة (فيديو)
فيديو
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
14/10/2021 01:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
08:44 | 2021-10-13
14/10/2021 01:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
14/10/2021 01:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact