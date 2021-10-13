مصري يحاول الانتحار في الكويت... هذا ما ينتظره

تمكن رجال الإطفاء في الكويت من إنقاذ شخص ألقى بنفسه من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد، الثلاثاء، في محاولة للانتحار، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.



ونشر حساب "المجلس" الموثق في تويتر، فيديو من أعلى الجسر، يبين رجال الإطفاء وهم يحاولون إنقاذ الشاب الذي حاول الانتحار، وهو من الجنسية المصرية.

فيديو / عملية الإنقاذ التي قام بها رجال الإطفاء للشخص الذي اقدم على الانتحار من فوق جسر الشيخ جابر الاحمد. pic.twitter.com/Gxcszp51y1 — المجلس (@Almajlliss) October 12, 2021

ووفقًا للصحيفة، فإن الشاب نزل من سيارة أجرة مسرعًا إلى حافة الجسر، وألقى بنفسه من فوق الجسر نحو الماء.



وأشارت غرفة العمليات في الإطفاء إلى أن العناصر تمكنوا من تحديد موقع الشخص، وقاموا بالنزول من أعلى الجسر بعملية نوعية خاصة لانقاذه بإستخدام الحبال في فترة زمنية قياسية.



ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر أمني أن "سائق سيارة الأجرة هو من قام بإبلاغ عمليات الداخلية، حيث حضر رجال الأمن والإطفاء والطوارئ الطبية"، كاشفًا أن "وزارة الداخلية قررت إبعاد الوافد بعد انتهاء فترة علاجه".



وقد تم تسليم الشاب إلى فرق الطوارئ الطبية، بعدما أصيب بكسور وكدمات، علمًا أنه بحالة صحية حرجة، بحسب "الجريدة".