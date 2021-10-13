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منوعات
تعرفوا الى الأبراج الأكثر طمعا.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
13-10-2021
|
10:56
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يسيطر الطمع على الكثيرين، فيظهر في جشع البعض تجاه الطعام أوالمال أو السلطة، وهو ما يتطلب الحذر من الآخرين، حتى يحسنوا التعامل مع هؤلاء الأشخاص. وفي هذا التقرير يمكنك التعرف على الأبراج التي تتصف بالطمع.
برج الحمل
يميل مواليد برج الحمل إلى الدخول في مساوامات للحصول على أكثر من حقهم، أيضا فهم يفضلون الأشياء المجانية مثل الهدايا أوالطعام وغيرها من الأمور، فيحاولون الحصول على أكبر قدرمنها بما يفوق احتياجهم وشعارهم المثل الشعبى "أبو بلاش كتر منه".
برج الجدي
لمولود برج الجدي رغبة شديدة في تكوين الثروة، فلو كان رئيسا لشركة مثلا، سيكافئ نفسه باستمرار فهو يري أن أكثر شخص يستحق التقدير، والمال وحده ما يشعره بالتقدير، لذلك ستجده دائما جشعا تجاه المال .
برج الأسد
الأسد من الأبراج التي تحمل قدر كبير من الطمع يدفعهم دائما لتكوين الأموال بهدف امتلاك الرفاهيات يحبون أيضا الذهب والأشياء اللامعة لذلك ستجد لديهم نهم شديد إلى الأشياء باهظة الثمن.
برج الثور
الثورلديه شهية للحياة يحبون تجربة كل شيء، يميلون إلى حب الطعام، ستجدهم دائما في حالة طمع تدفعهم لطلب الكثير من الأطعمة، خاصة إذا كان شخص آخر من سيقوم بدفع الفاتورة.
برج العقرب
العقرب جشع عندما يتعلق الأمر بالاهتمام، فهو غيورللغاية على من يحب، ستجده طماعا تجاه تلبية احتياجاته دون مراعاة لاحتياجات الطرف الآخر.
المصدر: اليوم السابع
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